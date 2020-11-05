«Нас красиво развели»: Депутат возмутился, что за мост на остров Канта заплатит бюджет

Мост необходим для реализации проекта музейного квартала. Фото: мэрия Калининграда

В четверг на заседании Облдумы обсуждали строительство пешеходного моста с набережной в районе улицы Гюго на остров Канта. Долгие годы городские власти уверяли, что мост построит инвестор застройки участка около Московского проспекта, что это такое обременение и чуть ли не подарок калининградцам. Но инвестор до сих пор не построил мост, в этом году стало известно, что на его возведение деньги возьмут в городском и областном бюджетах.

Утром в Облдуме губернатор Антон Алиханов представлял депутатам проект областного бюджета на 2021 год. И рассказал, что власти выделяют на строительство моста 89 млн рублей.

- Куда у нас делся застройщик, что нас, в очередной раз красиво развели, мол ребята, не получилось, - спросил губернатора депутат Павел Федоров. - Мы про этот мост слышали еще 7-8 лет назад, когда начиналось строительство гостиницы «Ибис», слышали инвестора-застройщика. Потом было два года тишины, потом вышел застройщик гостиницы «Ластадие», нам даже картинки показывали этого моста. Теперь выясняется, что что мы должны дать 89 млн рублей, и город, наверное, еще столько же. Вот квартира для ребенка-сироты стоит 4 млн рублей, это сколько, 40 квартир?

Антон Алиханов ответил, что этот вопрос нужно задавать властям Калининграда, это их инвестиционный контракт.

- Вы же видите, перед вами Алиханов, а не Ярошук или Кропоткин. Это городской инвестконтракт. Вы его читали? Я думаю, нет. Я его читал, написан он, скажем так, с максимальными люфтами, там не было прописано ни объемов инвестиций, ни объемов вложений, ни что должно получиться. Инвестор свои финансовые обязательства, которые были закреплены в этом контракте, выполнил, как это и не прискорбно. 20 млн рублей он на эти нужды потратил, он спроектировал его за свой счет, порядка 10 млн рублей на это потратил, и еще 10 млн рублей перевел на счет горадминисрации. И это было учтено как выполнение им инвестиционных обязательств, - рассказал Антон Алиханов.

Губернатор уточнил, что он «не большой юрист», но с точки зрения права там все соблюдено.

- А с точки зрения совести? – спросил Федоров.

- Я не священник, я про совесть не могу размышлять, - ответил Антон Алиханов. - Но для нас, с точки зрения реализации проекта Музейного квартала, этот объект необходим. Он свяжет Музей Мирового океана (с островом Канта), повысит проходимость. Это другое качество проекта, поэтому мы от моста отказаться не можем.

Напомним, длина нового моста составит почти 60 метров, ширина прохожей части – 3 метра, что позволит проходить по нему 4 тысячам человек в час.