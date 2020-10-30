Коронавирус в Калининграде, последние новости на 30 октября 2020 года

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По состоянию на 00 часов 30 октября в Калининградской области выявлено 6 634 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии обследовали 280 696 человека, 4 477 человек выздоровели, умерли 98.

Вчерашний день принес новый антирекорд - 102 новых заразившихся за сутки. С начала октября коронавирусом в нашей области заразились уже 2247 человек - больше, чем за все три летних месяца вместе взятых!

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По количеству зараженных на 100 тысяч населения Калининградская область сейчас занимает 69-е место в стране, но по коэффициенту распространения вируса - уже 44-е (у нас он равен 1,04, а в Московской области, для сравнения, 1,06).