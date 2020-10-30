Когда закончится «транспортный коллапс» по дороге в Гурьевск

Вечером по въезде в Гурьевск - настоящая "каша" из автомобилей. Фото: СОЦСЕТИ

В Гурьевске, ближайшем городе-спутнике Калининграда есть, как минимум, два, как сказали бы чиновники, узких места. Это качество воды, которая время от времени из бесцветной превращается в ржавую, и проблема транспортной доступности. И вот эта вторая проблема, транспортная доступность, - узкое место в прямом смысле слова.

Жители Гурьевска прекрасно знают, что возвращаться домой в промежуток времени от 16:30 до 19:30 – это значит, пройти несколько кругов ада. После новенькой развязки три полосы движения превращаются в одну, и пробка растягивается от поселка Васильково до въезда в Гурьевск. Наш любимый эффект «узкого горлышка»: можно простоять 10 минут, а можно и все 30. Согласитесь, это не очень приятно, когда ты возвращаешься с работы и ты голоден. А еще более расстраивает пробка тех, кто вынужден до 18 часов забрать ребенка из детского сада.

Участок новой дороги из Гурьевска до Северного обхода. Фото: Правительство Калининградской области

Власти уверяют, что транспортный коллапс должен прекратиться в следующем году, когда Гурьевск будет соединен с Калининградом не одной, а двумя дорогами. Вторую дорогу – двухполоску от улицы Строительной в Гурьевске до Северного обхода, - к слову, уже построили, там даже вечером можно встретить ушлых автомобилистов, пытающихся объехать пробку на главном въезде. Но открыться она должна была только в следующем году. И вот – радостная весть: чиновники пошли навстречу населению. Накануне вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов заявил, что техническое движение по второй дороге начнется уже через пару недель.

- Улица Строительная не только обеспечит связь между Калининградом и Гурьевском. Автомобилисты, следующие в сторону Полесска, смогут воспользоваться новой дорогой и выехать сразу на Северный обход, – сказал Александр Рольбинов. – С учетом высокой значимости объекта мы договорились с подрядчиком завершить работы раньше. Дорожники взятые на себя обязательства выполнили. Откроем техническое движение по улице Строительной на полгода раньше намеченного срока, предварительно в середине ноября.

Слов нет, это хорошая новость, но тот, кто думает, что открытие второй дороги избавит гурьевское направление от пробок, жестоко ошибается. Ибо параллельно с открытием новой дороги закроется движение по старой - основному въезду в Гурьевск. Ее ждет глобальная реконструкция, включающая расширение до четырех полос, строительство автобусных карманов, тротуаров, велодорожки, нескольких круговых развязок - на участке от Северного обхода до перекрестка Калининградского шоссе и улицы Безымянной. И продлится все это счастье, видимо, до лета следующего года. Как думаете, справится новая двухполоска с транспортным потоком из динамично развивающегося, 80-тысячного Гурьевского городского округа и находящегося севернее 30-тысячного Полесского городского округа?

Работы по реконструкции основного въезда в Гурьевск уже начались. Фото: СОЦСЕТИ

Но есть и хорошее. В правительстве успокаивают, что полного перекрытия основного въезда в Гурьевск не случится – существующая дорога, как минимум, в одну сторону будет действовать.

- Мы смотрим схему, в одном направлении движение будет. Полностью закрывать не планируем. Останется полоса на въезд или на выезд из Гурьевска, - сказал Рольбинов журналистам.

Новая схема движения появится в середине ноября.

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