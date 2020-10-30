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Когда закончится «транспортный коллапс» по дороге в Гурьевск

В город-спутник скоро откроют новую дорогу, но перекроют старую. Во всяком случае, частично
Алексей ДЕНИСЕНКОВАлексей ДЕНИСЕНКОВ
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Вечером по въезде в Гурьевск - настоящая "каша" из автомобилей.

Вечером по въезде в Гурьевск - настоящая "каша" из автомобилей.

Фото: СОЦСЕТИ

В Гурьевске, ближайшем городе-спутнике Калининграда есть, как минимум, два, как сказали бы чиновники, узких места. Это качество воды, которая время от времени из бесцветной превращается в ржавую, и проблема транспортной доступности. И вот эта вторая проблема, транспортная доступность, - узкое место в прямом смысле слова.

Жители Гурьевска прекрасно знают, что возвращаться домой в промежуток времени от 16:30 до 19:30 – это значит, пройти несколько кругов ада. После новенькой развязки три полосы движения превращаются в одну, и пробка растягивается от поселка Васильково до въезда в Гурьевск. Наш любимый эффект «узкого горлышка»: можно простоять 10 минут, а можно и все 30. Согласитесь, это не очень приятно, когда ты возвращаешься с работы и ты голоден. А еще более расстраивает пробка тех, кто вынужден до 18 часов забрать ребенка из детского сада.

Участок новой дороги из Гурьевска до Северного обхода.

Участок новой дороги из Гурьевска до Северного обхода.

Фото: Правительство Калининградской области

Власти уверяют, что транспортный коллапс должен прекратиться в следующем году, когда Гурьевск будет соединен с Калининградом не одной, а двумя дорогами. Вторую дорогу – двухполоску от улицы Строительной в Гурьевске до Северного обхода, - к слову, уже построили, там даже вечером можно встретить ушлых автомобилистов, пытающихся объехать пробку на главном въезде. Но открыться она должна была только в следующем году. И вот – радостная весть: чиновники пошли навстречу населению. Накануне вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов заявил, что техническое движение по второй дороге начнется уже через пару недель.

- Улица Строительная не только обеспечит связь между Калининградом и Гурьевском. Автомобилисты, следующие в сторону Полесска, смогут воспользоваться новой дорогой и выехать сразу на Северный обход, – сказал Александр Рольбинов. – С учетом высокой значимости объекта мы договорились с подрядчиком завершить работы раньше. Дорожники взятые на себя обязательства выполнили. Откроем техническое движение по улице Строительной на полгода раньше намеченного срока, предварительно в середине ноября.

Слов нет, это хорошая новость, но тот, кто думает, что открытие второй дороги избавит гурьевское направление от пробок, жестоко ошибается. Ибо параллельно с открытием новой дороги закроется движение по старой - основному въезду в Гурьевск. Ее ждет глобальная реконструкция, включающая расширение до четырех полос, строительство автобусных карманов, тротуаров, велодорожки, нескольких круговых развязок - на участке от Северного обхода до перекрестка Калининградского шоссе и улицы Безымянной. И продлится все это счастье, видимо, до лета следующего года. Как думаете, справится новая двухполоска с транспортным потоком из динамично развивающегося, 80-тысячного Гурьевского городского округа и находящегося севернее 30-тысячного Полесского городского округа?

Работы по реконструкции основного въезда в Гурьевск уже начались.

Работы по реконструкции основного въезда в Гурьевск уже начались.

Фото: СОЦСЕТИ

Но есть и хорошее. В правительстве успокаивают, что полного перекрытия основного въезда в Гурьевск не случится – существующая дорога, как минимум, в одну сторону будет действовать.

- Мы смотрим схему, в одном направлении движение будет. Полностью закрывать не планируем. Останется полоса на въезд или на выезд из Гурьевска, - сказал Рольбинов журналистам.

Новая схема движения появится в середине ноября.

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