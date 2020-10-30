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Поучаствовать может каждый: На берегу Куршского залива спасают старинный маяк

Уникальное сооружение восстановят благодаря новой благотворительной программе
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Уже сегодня эта живописная территория вызывает огромный интерес.

Уже сегодня эта живописная территория вызывает огромный интерес.

Фото: Валерий Притченко

В Калининградской области стартовал благотворительный проект по сбору средств на восстановление памятников. Инициативу губернатора Антона Алиханова реализуют в партнерстве с фондом «Благоустройство и взаимопомощь».

Один из первых объектов, который восстановят по новому проекту – старинный маяк на берегу Куршского залива в поселке Заливино Полесского района. Судьба его, как и многих памятников в регионе, печальна.

Каменный маяк в местечке Лабагинен (довоенное название Заливино) построили в 1917-1918 годах на месте старого деревянного маяка XIX века. С 1985 года маяк перестал использоваться, был заброшен и медленно разрушался. Из него вынесли все ценное,включая металлические конструкции, а домик смотрителя был разрушен. Одно время там хотели открыть гостиницу – не срослось. В 2020 году маяк передали Музею Мирового океана.

- Сегодня эта живописная территория вызывает огромный интерес, - говорит директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова. - Мы показываем маяк, проводим экскурсии – люди приезжают и любуются. Через какое-то время у всех будет возможность сравнить – что было и что стало! В будущем это место станет туристической Меккой. Очень хотелось бы, чтобы мы приходили на Куршскую косу не только сухопутным, но и водным путем. Для этого будет восстановлена вся территория, прилегающая к маяку. Средства потребуются немалые, больше 18 миллионов рублей.

И именно сейчас у каждого есть возможность поучаствовать в спасении уникального маяка. Музей Мирового океана и благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь» заключили договор о сборе пожертвований. Собранные средства планируется потратить на проектно-изыскательские работы, восстановление маяка, причальной стенки и прилегающей территории, на создание экспозиции.

Программа реализуется по системе краудфандинга (коллективное софинансирование). Тут подразумевается получение некоей услуги в качестве благодарности за пожертвование.

Жертвовать, конечно же, можно любую сумму. Но от 1 тысячи рублей начинается система бонусов для инвесторов. Когда вы заходите по QR-коду (они будут размещены на сайте музея, на информационных стендах и непосредственно у маяка в Заливино), вы получаете информацию и выделенный счет, на который можете перевести деньги. Тот, кто это сделал, имеет право сразу обратиться в музей за сертификатом на определенные услуги и преференции, в зависимости от суммы пожертвования. Это могут быть эксклюзивные экскурсии и путешествия на судах и яхтах, возможность организовывать праздники в музее, участвовать в параде исторических судов, пожизненно бесплатно посещать музей, останавливаться в каюте «Витязя» и т.п.

Как рассказал руководитель Благотворительного фонда Андрей Буштаков, состояние счета поступающих средств будет абсолютно прозрачным для рабочей группы, созданной в музее. Музей же определит, куда направить деньги, не дожидаясь, когда накопится вся сумма. Тратить планируют по мере сбора.

В первую очередь есть планы заняться домиком смотрителя маяка, а его для начала нужно выкупить у собственников. Их два - калининградка и житель США. Получилось так, что в 90-х они выкупили здание, которое тогда еще было в нормальном состоянии, но не занимались им. Сегодня реставрация домика и хозпостроек оценивается в 6,8 млн рублей – самая серьезная статья расходов. Для сравнения на реставрацию стен башни маяка и цоколя планируют потратить 1,5 млн. Столько же – на благоустройство территории, находящейся в федеральной собственности.

СПРАВКА «КП»

Благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь» работает с 2018 года. Содействует в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения. Оказывает поддержку в охране и должном содержании объектов культуры и памятников.

Фонд участвовал в создании спортплощадок в Калининграде, выступал оператором реконструкции ул. Баранова. При его содействии созданы объекты стритарта «Целый мир помнит их в лицо» в Мамоново, Багратионовске и Гвардейске, организован фонтан у Биржи.

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