С начала года с калининградцев взыскали алиментов на 45 млн рублей

Сегодня штатная численность сотрудников органов принудительного исполнения составляет около 560 человек. Фото: УФССП по Калининградской области

- Алексей Валерьевич, пандемия сказывается на работе службы судебных приставов?

- К счастью, нет. Если судить по документообороту, по количеству возбужденных исполнительных производств – мало что изменилось. Сейчас на исполнении у нас находится почти 800 тысяч исполнительных производств — практически столько же, сколько в прошлом году.

- Но весной суды работали с ограничениями…

- Решения все равно выносились, в службу поступали исполнительные документы — мы не почувствовали изменений.

Алексей Очкалов. Фото: УФССП по Калининградской области

- Федеральная служба судебных приставов сегодня – полноценная силовая структура. Сотрудники ведомства получают офицерские звания. Как изменились требования при приеме на службу в органы принудительного исполнения России?

- С 1 июня этого года произошла существенная реорганизация службы судебных приставов — большинство сотрудников перешли в органы принудительного исполнения Российской Федерации. То есть получили специальные звания, как в других правоохранительных органах. Набор на службу стал более строгим. Он включает в себя несколько этапов, в том числе профессиональный психологический отбор и прохождение военно-врачебной комиссии. Кроме этого, нужно сдать нормативы по физподготовке.

- Учитывается уровень, профиль образования?

- Безусловно. В подавляющем большинстве приставы имеют высшее юридическое или экономическое образование. Есть сотрудники и со средним профессиональным образованием.

- Каков численный состав службы? Есть ли дефицит кадров?

- Сегодня штатная численность сотрудников органов принудительного исполнения в УФССП России по Калининградской области составляет порядка 560 человек. К этой цифре следует прибавить 100 государственных гражданских служащих и 50 обеспечивающих специалистов. В связи с реорганизацией у нас появились вакансии. Поэтому приглашаем на службу в органы принудительного исполнения граждан в возрасте от 18 до 40 лет с образованием не ниже среднего специального. Подробности можно узнать в отделе кадров: 8 (4012) 924-909.

- Изменился ли уровень зарплат судебных приставов?

- Заработная плата в службе судебных приставов сегодня соизмерима с денежным содержанием сотрудников других силовых ведомств.

ОБ ОТКРЫТОСТИ

- Управление Федеральной службы судебных приставов России по Калининградской области за последнее время стало более открытым для жителей региона. Из чего складывается этот результат?

Сейчас возобновлен прием граждан, запись ведется через наш сайт https://r39.fssp.gov.ru/. Однако подчеркну, что для решения вопросов, связанных с деятельностью управления, не обязательно приходить лично к судебному приставу-исполнителю. Узнать, например, о наличии задолженности, о ходе исполнительного производства можно также на сайте с помощью электронных сервисов «Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». С 1 октября 2020 года в управлении работает Единый центр приема граждан по адресу: Калининград, проспект Мира, 5-7. Обращаться в центр за консультацией можно, в том числе, не выходя из дома по телефону 924-900. Телефонная связь зачастую бывает самым удобным способом решения вопросов для людей пожилого возраста, не пользующихся интернетом.

Кроме этого, я веду личный прием граждан еженедельно по четвергам с 14:00 до 16:00. А по пятницам с 10:00 до 12:00 отвечаю на звонки по телефону: 8 (4012) 924-924. Мне может позвонить абсолютно любой житель региона.

- Один из главных критериев эффективности работы вашей службы – объемы взысканий. Ведь именно эти средства поступают в бюджеты всех уровней. Сколько удалось взыскать с должников с начала года?

- Всего калининградские приставы взыскали 3,57 миллиарда рублей за девять месяцев 2020 года. В бюджет перечислили 1,98 миллиарда рублей.

- А вообще – это мало или много: три с половиной миллиарда?

- Это хороший показатель, но я вижу большой потенциал для улучшения результата.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

- Недавно ваша служба сообщала, что калининградский работодатель выплатил миллионный долг по зарплате бывшим сотрудникам. Как часто приходится разбираться именно с долгами по зарплатам?

- В Калининградской области уровень задолженности по заработной плате невысок. В этом году мы взыскали 5,94 млн рублей, почти столько же, сколько и в прошлом. Окончено порядка 180 исполнительных производств.

- Как ведется работа с должниками, которые не платят алименты детям?

- Взыскание алиментных платежей — социально значимая категория исполнительных производств. Этому направлению деятельности служба уделяет особое внимание. За 9 месяцев 2020 года калининградские приставы взыскали в пользу детей 45,4 млн рублей алиментных платежей — на 9,5 млн больше, чем в 2019 году.

- Сейчас не самое простое время. Если должник оказался в сложной ситуации, но не уклоняется от обязательств и хочет выплачивать долг по частям, есть ли у него такая возможность?

- В июле 2020 года Президент Российской Федерации подписал закон № 215-ФЗ, который предусматривает предоставление отдельным категориям должников рассрочки погашения задолженности без обращения в суд. Достаточно просто написать заявление своему судебному приставу-исполнителю. Такой возможностью могут воспользоваться граждане, получающие пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца, и не имеющим других источников дохода или недвижимого имущества (кроме единственного жилья). При этом совокупный размер их пенсии должен быть меньше двух МРОТ, а сумма задолженности не может превышать 1 млн рублей.

Рассрочка также предоставляется субъектам малого и среднего бизнеса, если их долг не более 15 миллионов рублей.

- Как вы оцениваете межведомственное взаимодействие? Помогают ли вашей службе коллеги из других региональных ведомств?

- Считаю, что сотрудничество с коллегами из других ведомств достаточно эффективное и приносит хорошие результаты. Вместе мы проводим разыскание межведомственные мероприятия, рейды на дорогах области. Яркий пример — рейд «Транспортный налог» с участием сотрудников ГИБДД и комплексной системы «Безопасный город». В этом году мы арестовали более 200 автомобилей и взыскали с должников порядка 2,5 млн рублей.

- На ваш взгляд, калининградцы очень требовательны к судебным приставам?

- Мы приветствуем и уважаем активную позицию граждан. По проблемным вопросам ведем открытый диалог, в том числе через сервис «Интернет-приемная», прислушиваемся к предложениям и пожеланиям. Ни одно обращение не остается без внимания. Если замечания объективные - стараемся исправить недочеты в работе.

- 1 ноября у судебных приставов профессиональный праздник. Что пожелаете коллегам?

- Желаю нашим сотрудникам оставаться настоящей командой. Именно командный дух поможет нам в решении самых сложных задач, стоящих перед службой. Желаю всем крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия. С праздником!

ДОСЬЕ «КП»

Алексей Валерьевич Очкалов

Подполковник внутренней службы

Родился 17 апреля 1980 года в Оренбурге. В 2002 году окончил Оренбургский государственный университет.

С мая 2020 года руководит Управлением Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области. До этого назначения, с 2015 по 2020 года, являлся главным судебным приставом Оренбургской области.