Новые ограничения: В калининградских поликлиниках приостановлен плановый прием пациентов

Ограничения вводятся, чтобы избежать массового заражения людей CОVID-19. Фото: Александр Подгорчук

Поликлиники в Калининградской области на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом временно переходят на новый режим работы. С 6 ноября приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризация. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Новые ограничения вводятся, чтобы избежать массового заражения людей CОVID-19 в местах оказания первичной медпомощи. В поликлиниках ограничивается оказание плановой первичной специализированной медицинской помощи, за исключением заболеваний и состояний, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью, а также жителям региона с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих. Решение о проведении исследований и процедур для таких пациентов, в том числе в условиях дневного стационара, будет принимать лечащий врач.

- Поликлиники являются местом повышенного риска заражения респираторными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, - отметил министр здравоохранения Александр Кравченко. – К врачам приходят люди ослабленные, с хроническими заболеваниями, пожилые граждане, и риск заразиться очень высок. Поэтому вводимые ограничения призваны максимально ограничить контакты пациентов, дают возможность разгрузить поликлиники и персонал, в условиях распространения инфекции сосредоточиться на оказании своевременной неотложной помощи, в том числе на дому, и помощи пожилым людям, а также минимизировать риски распространения микст-инфекции гриппа и COVID-19.

Приоритет в работе амбулаторного звена будет отдан на оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому жителям с симптомами респираторных заболеваний, жителям региона старше 60 лет. Экстренная и стационарная медицинская помощь, при этом, будет оказываться в прежнем порядке.

Изменения не касаются оказания амбулаторной медицинской помощи детям, а также стоматологической помощи населению. Без изменений будет работать дистанционная выписка рецептов льготникам. Также в полном объеме сохраняется вся экстренная и плановая иммунизация жителей области.