Коронавирус в Калининграде, последние новости на 2 ноября 2020 года

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По состоянию на 00 часов 2 ноября в Калининградской области выявлено 6 946 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии обследовали 291 031 человека, 4 690 человек выздоровели, умерли 99, остаются под медицинским наблюдением 2 922 человека.

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В воскресенье губернатор Антон Алиханов объявил о том, что региональные терапевты, педиатры и фельдшеры, которые посещают пациентов на дому, получат дополнительные единовременные выплаты в размере 35 000 рублей. Сроки и порядок выплат власти озвучат в течение наступившей рабочей недели.