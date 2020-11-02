Погода на неделю в Калининграде: аномальное тепло, ливни и усиление ветра

Время насладиться теплом у нас еще будет. Фото: Александр Подгорчук

Завершившийся октябрь оказался одним из самых теплых в новом тысячелетии, и теперь эту эстафету подхватывает ноябрь. И хотя первый день месяца получился довольно скромным, новая неделя еще успеет нас порадовать.

По прогнозу Гидрометцентра России, сегодня и завтра воздух в Калининграде будет прогреваться до +14 градусов, что сильно выше нормы. Аномалия отступит в праздничный день 4 ноября, но температура все равно останется на приличном уровне – до +11 градусов.

Осадки синоптики ждут сегодня в течение дня и утром во вторник. В среду дожди возьмут паузу, но должны вернуться в четверг. Тогда же поднимется западный ветер, чья скорость в порывах будет достигать 16 метров в секунду. Ненастье захватит и пятницу, но при этом в последний рабочий день может снова вырасти температура – за окном будет до +13 градусов.

Ловить солнце стоит в субботу, потому что в воскресенье вновь должны пройти дожди. На термометрах на выходных будет +10…+11 градусов.

Атмосферное давление практически всю неделю останется очень высоким. Лишь в понедельник его значение будет ниже нормы (755 мм ртутного столба), но уже во вторник показатели резко вырастут и в некоторые дни значение составит 767-768 миллиметров.