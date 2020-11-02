В «деле врачей» ищут новые доказательства: суд назначил повторную экспертизу переписки Сушкевич с коллегой

Элина Сушкевич в зале суда. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградском областном суде с участием присяжных продолжается судебное разбирательство «дела врачей». Бывшего руководителя роддома № 4 Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в убийстве ребенка. Процесс длится с 6 августа 2020 года. Елена Белая находится под домашним арестом с ноября 2018 года, Элина Сушкевич – с июня 2019-го.

«Судить – непостижимо!»

За час до заседания около здания Калининградского областного суда появились мамы с детьми, в чьих судьбах врач-неонатолог Регионального перинатального центра Элина Сушкевич сыграла ключевую роль.

- Когда Элина Сергеевна выхаживала моего ребенка, в палате лежала девочка Маша, тоже раньше срока родилась, от нее отказались родители, она вообще была никому не нужна. Но ведь Сушкевич добросовестно, ответственно спасала и моего сына, и эту малышку. Сколько детей лежали в реанимации! И 600-граммовые! Врачи бились за каждую жизнь. Да, умирали дети. Врачи в реанимации седые, потому что каждую смерть – через себя пропускают. Это огромный труд, и судить за этот труд – непостижимо! – рассказала о причинах своего появления около суда Наталья Родивилова.

Ее двухлетний сын Мирон крошечными пальчиками сжимает яркий букет. Через пятнадцать минут он подарит цветы доктору Сушкевич.

Мирон появился на свет на 27 неделе весом 850 граммов.

- Врачам вообще не дают защититься, - говорит Юлия Горшкова, которая с 2-летним сыном поддерживают обвиняемых в страшном преступлении медиков. – Сколько уже экспертов было приглашено! И неонатолог, и токсиколог. Никого не допускают в процесс.

Добавим, что адвокаты ходатайствовали о выступлении в суде неонатолга Николая Володина, педиатра-токсиколога Галины Суходоловой, но суд эти заявления оставил без удовлетворения. Володин, в частности, выступает за то, чтобы врачи роддома № 4 ответили за ту помощь, которая оказывалась ребенку в первый час жизни после рождения. Эксперт настаивает: время было упущено! А Галина Суходолова готова привести аргументы, которые идут вразрез с версией обвинения о якобы намеренном отравлении ребенка магнием.

Чей почерк?

Но процесс идет своей дорогой. Судья строго следит за чистотой избранной формы расследования – с участием присяжных.

В минувшую пятницу суду присяжных был представлен результат почерковедческой экспертизы. Эксперт в своем выводе был категоричен: запись в журнале родов о смерти ребенка сделана Еленой Белой.

Сама Белая заявила, что не согласна с тем, как обвинение трактует запись в журнале («Интенат. гиб. пл.»). По мнению гособвинения, Елена Белая подделывала документы, представляя факт смерти ребенка еще до рождения). Также Белая категорически отрицает, что эта запись сделана ее рукой.

- Запись я не выполняла, - заявила она суду.

До того, как присяжным озвучили результаты почерковедческой экспертизы, адвокат Михаил Захаров настаивал на исключении ее из доказательств. Но суд лишь выслушал доводы защитников о нарушении методологии при проведении экспертизы и ее субъективности.

Также присяжным были представлены данные ГЛОНАСС (спутниковой системы навигации) о перемещении машины «Скорой» утром 6 ноября 2018 года из Регионального перинатального центра в роддом № 4, а затем – обратно в перинатальный центр.

Правда, судья Сергей Капранов поправил адвоката Камиля Бабасова, заявив присяжным, что представленное доказательства касается исключительно передвижения «Скорой», но не являются свидетельством того, что именно Сушкевич находилась в этой машине.

Поиски продолжаются

Тем временем, гособвинение заявило ходатайство о проведении повторной компьютерно-технической экспертизы. По мнению прокуроров, местная лаборатория не обладает теми техническими возможностями, которые бы помогли восстановить удаленную переписку в мессенджере «Вайбер» Сушкевич с заведующей реанимации Регионального перинатального центра Екатариной Бабаян (экспертиза, проведенная в Калининграде, не восстановила переписку). Коллеги переписывались 6 ноября 2018 года в тот момент, когда Сушкевич находилась в роддоме № 4.

- Данные переписки могут свидетельствовать о смерти ребенка, - уверена сторона обвинения.

Суд назначил проведение повторной экспертизы в лаборатории СК РФ. При этом суд не принял во внимание доводы защиты о недопустимости проведения такого рода исследования в подразделении следственного комитета «как лица заинтересованного». Так что «Нокиа» Элины Сушкевич отправилась на экспертизу в Москву.

«Комсомолка» продолжит следить за «делом врачей».