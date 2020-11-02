Для старейшего на территории России замка Бальга ищут "инвестора за рубль"

От тевтонского замка осталось несколько стен. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Старейший на территории Калининградской области тевтонский замок Бальга собираются поднимать из руин при помощи частных инвестиций. Об этом "Комсомолке" заявил руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- У замка Бальга сейчас новый пользователь - Агентство по управлению памятниками истории и культуры. Это федеральное бюджетное учреждение, которое относится к министерству культуры, - сказал Маслов. - И это агентство пытается передать замок какому-нибудь пользователю по программе "Аренда за рубль", но ввиду масштабности и грандиозности работ, а также тяжелого состояния объекта желающих пока нет.

В настоящее время, по словам Маслова, доступ "черных копателей" на территорию замка перекрыт.

- Раньше были сигналы о том, что на территории замка ведутся незаконные раскопки. Но сейчас там физическая охрана и стараются не допустить (людей с металлоискателями - Ред.). Более того, агентство потратило более миллиона рублей на разминирование, - добавил чиновник.

Дорога к замку Бальга. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Замок Бальга был построен рыцарями Тевтонского ордена в середине XIII века на месте прусской крепости Хонеда. По данным источников, в 1239 году на холме на берегу залива Фришес Хаф (нынешний Калининградский залив) появилась деревянная крепость, которая затем была перестроена в камне. После секуляризации Тевтонского ордена Бальга была пожалована епископу Замланда Георгу фон Поленцу.

Начиная с XVI века замок начинает приходит в упадок, а в начале XVIII века по приказу прусского короля Фридриха I он частично разбирается - кирпичи Бальги идут на строительство крепости Пиллау (нынешний Балтийск). В XX веке от замка остается лишь форбург (предзамковое укрепление), в котором открывается небольшой краеведческий музей.

Замок Бальга на гравюре XIX века. Фото: из архива «КП»

В советское время Бальга продолжала разрушаться, в итоге сегодня от замка осталось лишь несколько стен, руины церкви и остатки крепостного рва. На протяжении последних десятилетий замок является местом паломничества "черных археологов". Большой популярностью пользуется Бальга и у туристов.