Полупустые вагоны и ксерокопия вместо визы: Как изменились поездки на поезде из Калининграда в большую Россию

В моем вагоне ни одно боковое сиденье занято не было. Верхние полки тоже были свободны. Фото: Иван МАРКОВ

Калининградцы стали намного меньше ездить и летать. Но если самолеты по-прежнему набиты битком (сократилось только количество рейсов), то путешествие на поезде во время пандемии становится, вероятно, одним из самых комфортных. Протестировал я его буквально на днях, когда совершил краткосрочную поездку в Смоленск – так как этот город к нам ближе всего, вид транспорта я выбирал недолго. Еще до наступления коронавирусной эпохи я ездил поездом в плацкартном вагоне очень часто, и до посадки примерно предполагал, что меня ожидает: ноги на уровне лица, духота и болтовня со всех сторон. Ну, и запах курицы и яиц. Однако все оказалось совсем не так.

Новшеств теперь масса. Первое ожидало еще в кассе вокзала. Кассир заявила, что теперь анкету на транзитную визу необходимо заполнить удаленно, то есть дома, далее распечатать ее и иметь при себе во время посадки. Правда, как оказалось, возможность заполнения анкеты в поезде все равно осталась. Вторая новая вещь – сама транзитная виза больше не такая красивая, как раньше. Это просто лист А4, ксерокопия вашей визы. Причем действует эта ксерокопия только в одну сторону, то есть, анкету вам придется заполнять дважды, если вы едете поездом туда и обратно.

Третье изменение тоже касается визы. Раз от нее остался лишь отпечаток на обычном листе бумаги, то и общение с консулом, которому раньше приходилось вручать анкету, вам тоже не полагается. Функции консула теперь выполняет проводник, который забирает анкету вместе с билетом. Выходит, для пассажира это даже лучше – нужно делать еще меньше телодвижений.

Температуру вам будут измерять дважды. Первый раз – на входе в вокзал, а второй – уже внутри вагона. Во втором случае это делает лично начальник поезда.

Неизменными остаются долгие стоянки на границе, однако пограничники теперь выглядят совсем не так, как раньше. Наши носят маски и перчатки; белорусы - маски, перчатки и пластиковые очки (предположительно из магазина спецодежды), а литовцы экипированы почти как врачи инфекционной больницы. Правда, есть то, что их всех объединяет - усталость от карантинных мер: литовцы хоть и в белых шуршащих комбинезонах, но капюшон с очками никто из них не надевает, ограничиваясь масками. А белорусы свои пластиковые очки обычно носят на фуражке. По крайней мере, на лице я их пока не видел.

Литовские пограничницы экипированы, как врачи инфекционной больницы. Фото: Иван МАРКОВ

А теперь самое приятное – плацкартные вагоны едут полупустыми. И это тот самый момент, когда сэкономивший выигрывает больше, чем переплативший. Примерно в то же время моя подруга ехала все на том же поезде, но в купейном вагоне. Он был в поезде всего один, и заняты там были все полки. В плацкарте же мне посчастливилось в одну сторону ехать в одиночестве, а обратно всего с одной попутчицей. Ни одно боковое сиденье занято не было. Верхние полки также были свободны.

Масочный режим соблюдается лишь на входе в вагон. Далее вас уже никто носить «намордник» не заставляет – между пассажирами намного больше, чем полтора метра.

Другими словами, плацкартные поездки еще никогда не были такими удобными. Главное - с симптомами ковида сидеть дома, а не мотаться по стране.