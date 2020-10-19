Банк «Открытие» выплатит страховое возмещение вкладчикам ООО «Банк Майский»

Прием заявлений и иных необходимых документов, а также выдача средств начнутся 20 октября 2020 года в отделениях банка «Открытие» в городах Нальчике и Майском.

Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) вкладчика в банке, но не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).

Размер обязательств ООО «Банк Майский» по вкладам физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса по состоянию на 01 сентября 2020 года составил 568,7 млн. руб.; общее количество счетов вкладчиков физических лиц и МСБ – 4838.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Майский» 09 октября 2020 года. По величине активов кредитная организация занимала 350 место в банковской системе Российской Федерации.

ПАО Банк «Открытие» - активный участник программы АСВ по выплатам возмещения вкладчикам банков, у которых отозвали лицензию. В 2020 году «Открытие» выплатило возмещение вкладчикам трех банков на сумму свыше 1,38 млрд рублей.

ПАО Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.