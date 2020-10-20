Мамы Санкт-Петербурга бесплатно научатся основам бизнеса и смогут побороться за грант в размере 100 тысяч рублей на открытие своего дела

26 октября в Санкт-Петербурге стартует федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Участницы проекта пройдут интенсивное пятидневное обучение основам предпринимательства и управления собственным делом.

Возможность заняться собственным бизнесом рассматривают 67% женщин в России, при этом 88% считают, что у них отсутствуют стартовые финансовые возможности, а 82% – не могут начать свой бизнес из-за нехватки знаний.

Программа существует с 2013 года и в этом году пройдет более чем в 60 регионах России. С 2015 года программа «Мама-предприниматель» реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», с 2016 года – вместе с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а в 2019 году к совместному проекту присоединился банк «Открытие». В прошлом году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Санкт-Петербурге программа проходит при поддержке Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр развития и поддержки предпринимательства».

Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП»: «Самореализация – это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе «Мама-предприниматель» мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье – не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед!».

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»: «Основные препятствия для начинающих предпринимателей при открытии своего бизнеса — нехватка стартового капитала и недостаток финансовых знаний. Программа “Мама-предприниматель” помогает участницам получить необходимые навыки для качественного старта, организации и ведения своего дела».

Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее»: «Мы не просто мотивируем молодых инициативных женщин, программа «Мама-предприниматель» помогает развивать экономику нашей страны. Более половины российских женщин, которые не ведут предпринимательскую деятельность, хотели бы открыть собственное дело. Это огромный потенциал для экономики, и с каждым годом, в том числе и благодаря нашему проекту, все больше и больше женщин открывают свой бизнес».

ПАО Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Основным акционером банка «Открытие» с долей 99,99% является Банк России, который гарантирует надежность и непрерывность деятельности банка. Банк «Открытие» входит в список системно-значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ.