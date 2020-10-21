Банк «Открытие»: жители Северо-Запада хотят первыми встретить Новый год

Лишь 17% жителей региона планируют снизить свои затраты на Новый год, тогда как в среднем по стране этот показатель составляет 24%, а в отдельных макрорегионах доходит до 30%. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

79% жителей Северо-Запада собираются праздновать Новый год традиционно, в кругу семьи. 17% – в гостях у друзей или родственников. 14% опрошенных при этом считают, что под Новый год случится повторный карантин, и поэтому на новогодних праздниках все будут сидеть по домам. 7% готовы отправиться в новогоднее путешествие по России, 6% – за границу. А 3% самых отчаянных оптимистов – отпраздновать Новый год в кафе или ресторане**.

В 2019 году 25% опрошенных жителей СЗФО потратили на новогодний стол до 5 тысяч рублей, 35% – от 5 до 10 тысяч, 17% – от 10 до 15 тысяч рублей. 5% опрошенных раскошелились на 15-20 тысяч рублей, а 7% встреча 2020 года обошлась более чем в 20 тысяч.

В этом году бюджет праздника не изменится у 54% опрошенных. И лишь 17% заявили, что им придется экономить – это наименьший показатель по стране, максимум составил 30%. 8% заявили о готовности увеличить домашний бюджет новогодних торжеств по сравнению со встречей 2020 года.

При этом только 7% жителей Северо-Запада готовы участвовать в массовых мероприятиях и вечеринках на Новый год, если не будет официальных запретов. Это также самый низкий показатель по стране, для сравнения – в Москве и Московской области доля таких людей в два раза больше и составляет 15%.

*Опрос проведен банком «Открытие» 16-19 октября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

**На вопрос можно было давать более одного ответа, поэтому сумма превышает 100%