Банк «Открытие» выступил организатором размещения рублевых облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок по нижней границе маркетируемого диапазона по ставке купона 7,90 – 8,15% годовых при увеличении объема размещения с первоначальных 3 млрд до 7 млрд рублей. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 7,90% годовых.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл-инвесторы. Общий объем спроса превысил 11 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд рублей.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 23 октября 2020 года.

«ЭР-Телеком Холдинга является одной из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора и достаточно редко выходит на рынок с размещением новых выпусков облигаций, что обуславливает интерес инвесторов к этому эмитенту. Инвестиционное сообщество высоко оценило масштаб и перспективы дальнейшего развития бизнеса компании, что подтверждается высоким спросом со стороны инвесторов. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделке по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества на долговом рынке капитала», — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организатором размещения выпуска облигаций также выступило АО «ВТБ Капитал», со-организатором - ИФК Солид.

ПАО Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.