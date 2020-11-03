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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 3 ноября 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 3 октября
Николай Литвинов
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Фото: "КП" Архив

Вчерашний день принес очередной антирекорд - 111 заразившихся за сутки. По состоянию на 00 часов 3 ноября в Калининградской области выявлено 7 057 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии обследовали 294 179 человек, 4 729 человек выздоровели, умерли 101, остаются под медицинским наблюдением 3 188 человек.

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Фото: Яндекс

Региональные власти приняли решение увеличить число ковидных коек - теперь их 1034 вместо прежних 964. При этом в понедельник были уже заняты 947 (91,5%). В оперативном штабе сообщили, что в течение недели будут дополнительно развернуты еще 60 коек.

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