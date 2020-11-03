Какие новые ограничения вводятся в Калининградской области с 3 ноября

Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня. Фото: Александр Подгорчук

Ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем, и сегодня, 3 ноября, региональный оперативный принял решение ввести в Калининградской области новые ограничения:

- Работодатели рекомендуется перевести 50% сотрудников удаленную работу. В силе остаются правила усиленной уборки и дезинфекции помещений.

- Вузам Калининградской области рекомендуется до 4 декабря перейти на дистанционное обучение.

- Срок самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен до 16 ноября.

Напомним, что продолжают действовать и прежние ограничения:

- До 1 декабря нельзя проводить банкеты, свадьбы, корпоративы в предприятиях общественного питания, гостиничных, развлекательных, туристических комплексах. Отменяется проведение государственной регистрации заключения браков в торжественной обстановке.

- Остаются в действии ограничения деятельности ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в гостиницах, гостиничных, развлекательных, туристических комплексах.

- Сохраняется запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных мероприятий. Исключение составляют матчи «Балтики» и волейбольного клуба «Локомотив». Разрешена работа театров, филармоний, концертных залов, в которых для зрителей предоставляются только сидячие места и при 50-процентном заполнении. Что касается кинотеатров в торговых центров, они по-прежнему не могут работать в выходные дни.

Все изменения уже внесены в постановление регионального правительства № 134.