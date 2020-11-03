Каким будет супербассейн в Южном парке Калининграда

По словам Артура Крупина (второй слева), спорткомплекс разом способен принять 225 человек. Фото: Александр КАТЕРУША

Ровно на том месте, где сейчас в Южном парке строят новое большое здание под нужды областной федерации пятиборья, в Кенигсберге стоял свой спортивный комплекс. Назывался он Ostpreussen halle и был самым крупным в столице Восточной Пруссии. В парке можно было заниматься легкой атлетикой, футболом, кататься на коньках и плавать.

ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО

Фишкой нового спорткомплекса станет огромный бассейн. Размеры его 50 х 25 метров, глубина до 3 метров. Бассейн строят как универсальный. На десяти его дорожках одновременно смогут плавать 120 человек. Помимо пятиборцев тут будут заниматься, например, синхронистки.

Внешне новый спорткомплекс слегка напоминает здание, которое стояло на этом месте в Кёнигсберге. Фото: Александр КАТЕРУША

Так выглядел кенигсбергский Ostpreussen halle, который стоял на этом же месте раньше. Фото: из архива «КП»

- Южный парк является историческим, достопримечательным местом, стоит на учете, поэтому проект согласовывался со Службой охраны объектов культурного наследия. Местоположение нашего объекта точно соответствует местоположению штадтхалле, который был в Кенигсберге в этом парке. Это был общественный зал, который пользовался популярностью у горожан. Внешний вид и габариты этого объекта практически идентичны тому зданию, которое было в Кенигсберге. Это было условие, при котором было согласовано строительство нового спортивного комплекса. Нам пришлось всю внутреннюю инфраструктуру вписывать во внешние габариты, - говорит президент федерации современного пятиборья Калининградской области, вице-мэр Артур Крупин.

Вероятно, именно благодаря тому, что Южный парк является объектом культурного наследия регионального значения и тому, что речь идет как бы о восстановлении исторического облика спорткомплекса, вокруг самого здания не будет никакого забора. Автостоянки вынесены на проспект Калинина (неподалеку от Фридландских ворот). Территория же у спорткомплекса станет доступной для всех желающих. Ее, кстати, уже благоустроили, засеяв газоном. Увы, дорожки и подъезды к спортивному объекту пока остаются в плохом состоянии.

Площадь земельного участка у спорткомплекса составляет 1,3 гектара. А площадь самого трехэтажного здания около 11 тысяч квадратных метров. Все помещения просторные, коридоры длинные.

На первом этаже расположен центральный вестибюль, гардеробы, малый бассейн 6 на 12 метров для обучения плавания детей, медицинский блок, кафе, тренажерный зал, зал для тренировок по стрельбе. На втором этаже – раздевалки, душевые и сам большой бассейн. На третьем есть конференц-зал и просторный зал для фехтования.

По словам Артура Крупина, спорткомплекс разом способен принять 225 человек. Это максимальная пропускная способность нового объекта.

- Будущий спорткомплекс отвечает международным требованиям, поэтому здесь можно будет проводить соревнования международного уровня. Предусмотрено размещение зрительских трибун на 500 мест, - говорит Артур Крупин.

ГОТОВ НА 65 ПРОЦЕНТОВ

Сейчас спорткомплекс готов на 65 процентов. На стройке ежедневно работает около 100 человек.

- Пандемия оказала негативное влияние. Есть небольшое отставание, но до конца года основные работы будут завершены. Дальше – документальный ввод объекта в эксплуатацию, - говорит Артур Крупин. – Изначально планировалось, что объект будет завершен в ноябре 2020 года. Но когда заключали контракт, истории с ковидом еще не было. А получилось, что в самый важный период произошли задержки с поставкой оборудования и материалов, была пауза в строительстве, люди уходили на карантин.

Новый комплекс – мечта для всех, кто в регионе увлекается пятиборьем (включает конкур, фехтование, стрельбу, бег и плавание), потому что почти всем этим заниматься можно будет в одном месте, а не разрываться между несколькими стадионами и площадками. Сейчас же основную нагрузку принимает на себя спорткомплекс ДКБФ, где есть бассейн, небольшие залы для фехтования и стрельбы.

Внешне комплекс несколько напоминает довоенный зал. Фасад обшили металлическими листами с рисунком под дерево, которым было отделано историческое здание. Тут же использовали облицовочный кирпич и стекло.

Уже решено, что в спорткомплексе, как минимум, расположатся три школы олимпийского резерва. Это школа по современному пятиборью, школа по синхронному плаванию и школа по адаптивным паралимпийским видам спорта. А смогут ли простые калининградцы, не записанные в эти школы прийти и поплавать? Артур Крупин говорит, что да, это не исключено.

- Малая ванна 6 на 12 метров для начинающих детишек будет доступна. По большому бассейну сложно сказать – все будет зависеть от загрузки. Например, спорткомплекс «Юность» сегодня предоставляет возможность калининградцам заниматься рано утром и поздно вечером, когда профессиональные спортсмены из школ уже заканчивают тренировки. Не исключено, что по такой же схеме будут работать и в Южном парке.

КОНКРЕТНО

Стоимость объекта 633 млн рублей. Сюда входит не только строительство, но и благоустройство, инженерная инфраструктура и оборудование (для фехтования, стрельбы, система для бассейна, экран и т.д.).

СПРАВКА «КП»

В 1910 году городская администрация выкупила у военных территорию оборонительного обвода Кенигсберга. Часть вальных укреплений снесли, а сохранившиеся постройки было решено окружить зелеными насаждениями. На месте старого оборонительного пояса была создана зеленая зона отдыха с прогулочными дорожками, газонами, каналами и другими водоемами.

В 1919 году между Фридландскими воротами, Хабербергским и Фридландским равелинами был разбит ландшафтный парк в английском стиле с прудом. Первоначально он назывался Зюйд-парк (Südpark), но в период правления нацистов был переименован в парк Хорста Весселя (Horst-Wessel Park). В парковый ландшафт искусно были включены земляные валы и водоемы рвов бывших укреплений. На территории парка функционировал самый крупный в Кёнигсберге спортивный комплекс, включавший в себя легкоатлетический стадион с трибунами, четыре футбольных поля, многочисленные спортивные площадки, каток. На пруду была оборудована купальня.