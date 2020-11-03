Коронавирусный коллапс в Калининграде: На каждую бригаду «скорой» - до 30 вызовов в сутки

В дни пиковой нагрузки число вызовов доходит до 1,5 тысячи в сутки. Фото: Александр Подгорчук

Очередной выпуск передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» был посвящен работе медиков в наше непростое коронавирусное время. Главврач городской станции «Скорой помощи» и главный внештатный специалист по скорой медпомощи Калининградского минздрава Игорь Старостин подтвердил, что количество вызовов увеличилось в разы.

Возникают заторы

В Калининграде на одну бригаду сегодня приходится от 15 до 30 вызовов в сутки. Порой доходит до того, что у больниц возникают заторы, когда 2-3 кареты приезжают одновременно.

- Мы сезонно имеем рост количества вызовов по острым респираторным заболеваниям, в том числе вирусным инфекциям. И сегодня вызовов действительно много. По COVID-19 мы работаем в режиме госпитализации пациентов. Пиковая нагрузка в этом месяце у нас была 1,5 тысячи вызовов в сутки. Круглосуточно по всей Калининградской области у нас работает порядка 100 экипажей «Скорой помощи», - рассказал Игорь Старостин.

По его словам, в регионе сформированы специализированные инфекционные бригады. Это кареты «Скорой помощи», оснащенные бактерицидными лампами. Персонал надевает специальные защитные костюмы, маски, перчатки и выезжает к пациентам с подтвержденным коронавирусом.

- В ковидных стационарах организованы места для санитарной обработки транспорта и места для раздевания персонала. После каждой госпитализации пациентов персонал снимает спецодежду, утилизирует ее. После этого обрабатывается дезсредствами своя внутренняя одежда. Если им опять дают вызов к пациенту с коронавирусом, они надевают новую одежду и заходят к пациенту домой, - поясняет врач.

Среди медработников становится все больше заразившихся.

- Среди сотрудников у нас на сегодня порядка 35 заболевших. С марта, с начала эпидподъема, всего около 70 заболевших. Одна наша коллега погибла – это водитель неотложной помощи. Большая часть из них лечатся амбулаторно, - отмечает Игорь Старостин. - Служба скорой помощи находится сейчас на передовой. Порой мы просим наших сотрудников выходить чаще, работать на полторы, на две ставки.

40 врачей на 400 коек

Первый "удар" по-прежнему принимает инфекционная больница Калининградской области.

- Среди моего персонала на данный момент 11 заболевших: три врача, 5 медсестер и три санитара, – сообщил в эфире заместитель главврача Областной инфекционной больницы Игорь Иванов. - До пандемии у нас было развернуто 180 коек, сейчас 400 коек. Загрузка больше ста процентов. Стационар на острове на 200 коек тоже переполнен. Врачей у нас стало больше, в основном за счет ординаторов. У нас трудятся почти 40 врачей. Круглосуточные смены, нагрузка колосальная. Персонал – врачи, медсестры и санитары – слава Богу, обеспечен средствами защиты.

По словам Иванова, пациенты в инфекционке лежат в среднем 5-6 дней, потом их переводят в другие стационары.

- Мы являемся фильтром, работаем как на сортировке. Тяжелых сразу отправляем в БСМП, средне тяжелых оставляем у себя. С кислородом и лекарствами у нас проблем нет, - говорит врач.