«Все сразу пошло не так»: Почему калининградцы стали уходить с концерта Дмитрия Певцова

Дмитрию Певцову понравился и Калининград, и собор, но началом своего выступления он был не очень доволен. Фото: Инстаграм

Не совсем удачно прошли гастроли Народного артиста России Дмитрия Певцова в Калининграде. Он со своим коллективом музыкантов выступал в Кафедральном соборе на острове Канта в сопровождении органа. Но звук на концерте был такой плохой, что возмущенные зрители начали уходить.

Об инциденте сам Дмитрий Певцов рассказал в своем Инстаграме.

- Когда начался концерт все сразу пошло не так. У меня тут же, на первой же песне, не заработала гитара, хотя она должна звучать. Первые несколько песен она почему-то не включалась. Мало того, когда я что-то говорил, люди с центра зала и чуть дальше, не понимали, что я говорю. Там был сгусток, клубок звука, такое эхо. И просто один микрофон, который работал в зал, был неразборчив, - рассказал Дмитрий Певцов.

По его словам четверть или треть зала не слышали ничего кроме гула.

- Естественно, люди стали возмущаться и какое-то количество людей покинуло зал, что очень печально. Но потом случилось чудо. После песни «Кони привередливые» вдруг зал затих… Эхо перестало гулять. Дальше концерт шел, как по маслу. Но то, что происходило до середины концерта – это был ужас и кошмар.

Как рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Кафедрального собора Владимир Глуховцев, Дмитрий Певцов и его коллектив «Певцовъ-оркестр» возят с собой звукорежиссера, который просто не справился с настройкой хитрого оборудования в соборе.

- Этот звукорежиссер привык работать в концертных ДК, а не в залах с такой уникальной акустикой, как в соборе. Чтобы эту акустику привести в порядок, у нас была установлена дорогая система. Управление ей – дело непростое, но мы это умеем, отработали на симфонических оркестрах, на оркестрах народных инструментов. Что касается роковых коллективов с бас-гитарой и ударными, да еще и когда с органом, то тут все сложнее. Приехавший из Москвы звукорежиссер категорически хотел сам настраивать звук. Убедить его, что без нашей помощи он не справится, мы не смогли.

В результате, по словам Владимира, в начале концерта и произошел сбой, зрителям было плохо слышно и кто-то начал уходить.

- Когда мы звукорежиссера вытащили из зала и стали сами поправлять ситуацию, настроили систему так, как должно быть. Две трети концерта прошли уже хорошо. Скандала же в начале выступления удалось избежать благодаря артистичности Дмитрия Певцова, который шутил и дал нам время для настройки, - заключил Владимир Глуховцев.