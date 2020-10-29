Банк «Открытие» вошел в топ-10 лучших банков Санкт-Петербурга

Интернет-портал «Фонтанка.ру» по итогам первого тура ежегодной премии «Признание и Влияние» включил ПАО Банк «ФК Открытие» в число десяти лучших банков Санкт-Петербурга. Итогового победителя в номинации «Лучший банк» жители Северной столицы определят во втором туре голосования за любимые бренды, который завершится 30 ноября.

Первый тур голосования также проходил в формате народного голосования на сайте «Фонтанки», что делает особо значимой вхождение в шорт-лист премии. Напомним, что в прошлом году ПАО Банк «ФК Открытие» также вошел в топ-10 лучших банков Санкт-Петербурга и наравне боролся за гран-при в банковской номинации с другими крупными банками страны.

Ежегодная премия «Фонтанки.ру» «Признание и Влияние» – это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Санкт-Петербурга. В 2020 году выбрать лучших и вручить им награды – особая миссия. Ведь для многих этот год стал настоящим испытанием на стойкость и выдержку. А для «Фонтанки» это еще и год 20-летнего юбилея.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.