Комментарий по итогам заседания ЕЦБ 29 октября 2020

Европейский Центральный Банк по итогам заседания 29 октября сохранил монетарную политику без изменений. Ставка рефинансирования сохранилась на уровне 0,0%, а депозитная ставка – на уровне -0,5%. Объем экстренной антикризисной программы покупки активов PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) сохранился на уровне €1,35 трлн, а срок ее действия по-прежнему ограничен концом июня 2021 г., с сохранением возможности его продления в случае необходимости. Также сохранился объем покупки активов в рамках программы покупки активов APP (Asset Purchase Programme) в объеме €20 млрд в месяц до конца текущего года.

ЕЦБ продолжит предоставлять банкам Еврозоны ликвидность посредством операций рефинансирования, в первую очередь используя программу TLTRO III (Targeted Longer-term Refinancing Operations). Так, в рамках этой программы за первые два аукциона в июне и сентябре европейские банки привлекли суммарно €1,48 трлн (€1,31 трлн и €174,5 млрд соответственно). В декабре планируется третий раунд предоставления ликвидности в рамках программы.

ЕЦБ отмечает, что экономические риски в регионе в настоящее время смещены в сторону замедления экономической активности, что очевидно на фоне введения режима национального карантина в двух крупнейших экономиках монетарного союза и жестких эпидемиологических ограничений в других странах объединения, однако решил не предпринимать новых мер до планового декабрьского пересмотра регулятором своих макроэкономических прогнозов. В то же время ЕЦБ дал ясный сигнал, что по итогам оценки регулятором экономической ситуации в декабре он «откалибрует» свою монетарную политику исходя из потребностей экономики и финансовой системы. Наиболее вероятным решением видится увеличение объемов программы PEPP и сроков ее реализации, в то время как снижение процентной ставки маловероятно.

Бездействие ЕЦБ может быть вызвано несколькими факторами. Во-первых, в отличие от ситуации весной текущего года, на финансовых рынках отсутствует паника и риски падения ликвидности в финансовой системе. Во-вторых, принятые весной и летом программы поддержки ликвидности позволяют ЕЦБ уже в настоящее время без новых решений гибко реагировать на ситуацию на финансовых рынках. Так, на пресс-конференции глава ЕЦБ К. Лагард вновь подчеркнула важность программы TLTRO для обеспечения доступа к кредиту бизнеса, включая самые малые предприятия, и домохозяйств. В-третьих, принятие новых монетарных мер в настоящее время бессмысленно – более целесообразно смягчать монетарные условия сразу после выхода экономик из режима жестких для экономической активности ограничений.

Таким образом решение ЕЦБ сохранить уже достаточно ограниченные возможности регулятора в принятии новых стимулирующих мер на будущее выглядит абсолютно логичным, т.к. отсутствие экстренных решений имеет психологический эффект, препятствуя возникновению паники, создавая впечатление, что ситуация находится под контролем регулятора. Помимо этого новые монетарные меры будут иметь максимальный эффект на финансовые рынки именно в момент снятия эпидемиологических ограничений, стимулируя восстановление активности экономических агентов, но не помогут экономике в настоящее время.

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