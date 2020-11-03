Банк «Открытие» предложил предпринимателям сэкономить на заправке

ПАО Банк «ФК Открытие» предложил клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям акцию «Топливо дешевле с бизнес-картой Visa». Оплачивая заправку бизнес-картой Visa банка «Открытия», предприниматели смогут сэкономить до 30% своих расходов на топливо. Период проведения акции с 2 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.

Чтобы воспользоваться акцией, клиенту надо оформить традиционную пластиковую или виртуальную бизнес-карту Visa и привязать ее к приложению «Benzuber». Заправляясь на АЗС, оплачивать топливо картой и получать совокупную скидку до 30%. В акции участвуют более 4 500 АЗС по всей стране.

В момент совершения операции клиенту сразу предоставляется скидка 5%. По итогам ежемесячной активности совершения операций по карте ему начисляется до 5% кэшбэка на его счёт в банке. Кроме того, в мобильном приложении автоматически выгружаются документы для возврата НДС в размере 20%.

Подробнее об акции и бизнес-картах можно узнать на сайте банка https://www.open.ru/sme/actions#33

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.