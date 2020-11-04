Коронавирус в Калининграде, последние новости на 4 ноября 2020 года

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По состоянию на 00 часов 4 ноября в Калининградской области выявлено 7 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии обследовали 296 648 человек, 4 785 человек выздоровели, умерли 101, остаются под медицинским наблюдением 3 246 человек.

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Из-за ухудшения ситуации вчера, 3 ноября, региональный оперативный штаб принял решение ввести в Калининградской области новые ограничения. Работодателям рекомендуется перевести 50% сотрудников удаленную работу, вузам - до 4 декабря перейти на дистанционное обучение. Срок самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен до 16 ноября. (подробности)