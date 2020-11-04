Истории первых переселенцев: Как 12-летний мальчик стал жертвой «маленькой войны»

Константин Владимиров считает Калининградскую область своей настоящей родиной. Фото: Иван МАРКОВ

Дядя-отчим

Константин Николаевич Владимиров родом из деревни Мызино Судогодского района Владимирской области. Отец парнишки - Николай Андреевич Владимиров в сентябре 1944 года пропал без вести на войне. Однако у него был младший брат Алексей Андреевич, как две капли воды на него похожий. Свою семью Алексей потерял, поэтому стал воспитывать детей Николая.

- Приехал, гостинцы привез и остался, - вспоминает наш собеседник. - Потом уговорил нас поехать жить на новое место. А нас у мамы было пятеро: Витя, Люба, Женя, я и младшая сестра Фая.

Отец нашего героя Николай Владимиров (слева) пропал без вести на войне. Фото: семейный архив.

По прибытии в Калининградскую область 3 сентября 1946 года Владимировы сначала поселились в поселке Шупенен, который впоследствии переименовали в Шумное. Причем в Зеленоградском районе семья оказалась совершенно случайно.

- Когда стали выгружать вещи из вагонов, к нам люди подошли, которые продукты выдавали. Нам же одну часть подъемных выдали, когда мы выезжали из Владимирской области, а на вокзале в Калининграде – вторую. Хлеба и денег немножко, а также корову мы с собой привезли. Вот эти люди загрузили нас всех в машину и в Шумное отправили. Даже не сказали, куда мы едем, и что нас там ждет. Рассадкой руководили военные, поэтому все строго было.

Справа - отчим Константина, Алексей Андреевич Владимиров. Фото: семейный архив.

Поселились Владимировы в трехквартирном доме барачного типа. Комнат в их квартире было две, зато имелся свой сарай.

- По сравнению с нашим жильем в Мызино, конечно, намного лучше были условия. Все каменное и крепкое. Печки кафельные стояли и койки солдатские.

С трудоустройством проблем не было. В соседний поселок Рощино откуда-то привезли коров и организовали там первую ферму. За работу платили зерном и мукой.

- Первые две зимы на новом месте очень суровыми были. Как мы выжили, не знаю. Ведь приехали все с огромными семьями, самое малое – в пять человек. Думали, что при такой жизни долго не протянем, но получилось как-то наоборот. Большинство не болели даже ни разу!

Школа – не волк

Когда Владимировы приехали в Шумное, немцев там уже не было. Однако в Романово и других соседних поселках их оставалось немало вплоть до конца 1940-х. Немцы, по словам Константина Владимирова, постоянно ходили по домам и предлагали какие-то свои вещи в обмен на еду. Дети старались с «немчурой» не общаться, а некоторые оставшиеся жители бывшей Восточной Пруссии даже становились идеальными объектами для нападок.

- Мы всех видели, с некоторыми разговаривали даже, но хороших отношений ни с кем из них не было. Как-то больше дрались и камнями в них кидали. Если у кого-то оружие было – стреляли даже.

Девятилетний Костя начал ходить в школу, которая располагалась в поселке Коврово.

- Очень хорошо помню учительницу Валерию Матвеевну Соловьеву, переехавшую из Белоруссии. Меня учить было очень трудно, а она каким-то образом нашла подход. Наверное, дар у нее был. Одно время я даже бросил школу, и родители меня туда силой водили. Но Валерия Матвеевна начала заниматься со мной, и я даже упорно учиться стал. Когда семилетку закончил, в «вечерку» перешел.

В вечернюю школу добираться было намного сложнее, так как находилась она в Зеленоградске.

- Нужно было из Шумного пешком на железнодорожную станцию в Куликово ходить и поездом добираться. Потом нас даже в общежитии поселили. Но однажды в конце декабря я, как обычно, шел через низину, рядом с которой был небольшой лесок. И вдруг совсем рядом увидел волка. Испугался настолько, что километр до поселка бежал, не останавливаясь ни на секунду. После этого школу я бросил окончательно и пошел работать в колхоз.

Опасные забавы

Одну руку Константин Николаевич прячет в рукав, а на второй лишь половина пальцев.

- Эту травму я уже здесь получил, в 1949-м, - показывает он покалеченную конечность. - Хламу вокруг валялось много всякого. Как-то в поле нашли мы с другом (мне тогда уже 12 лет было, ему – девять) штуковину такую кругленькую, чуть побольше яйца, обтянута мягкой жестью. Стали ковырять ее маленьким напильником, а штуковина вдруг взорвалась. Другу ничего, испугался только, а у меня на одной руке кисти как не бывало, на другой несколько пальцев оторвало. Приятель побежал к моим родителям, все рассказал, подобрали меня - и к врачам. Перевозили из одного места в другое, и только в третьей больнице, в Светлогорске, спасли.

Еще до этого случая отчим чуть ли не каждый день отбирал у детей различное оружие, но уже на следующий день приходили домой с новыми пистолетами и автоматами, которые находили в окрестностях поселка.

- Специально даже не искали, винтовки, гранаты повсюду валялись, а патроны прямо кучами лежали. За нашим сараем даже пушка «сороковка» стояла. Война-то всего год как кончилась. Обычно поступали мы очень просто: бросим находку в костер и убегаем, а потом смотрим из-под сарая какого-нибудь. А как-то костер разожгли, взрывчатки в него набросали, а сверху большой ванной накрыли - и ждем. Как бухнет! А мы прыгаем от радости. Или раз с приятелем шли с уроков, и снаряд нашли килограммов на 20. Тоже в огонь его положили и спрятались. Лежали-лежали, а он все никак не взрывается. Вскочили, побежали головешек подкинуть – тут и рвануло. Друга моего, Колю Трофимова наповал убило, а меня тогда даже не задело. Вообще много детей страдало от этого. Делать-то было нечего, вот и развлекались, как умели. Родители ругали, конечно, но из нас никто не слушался. Какая-то дикая жизнь была, настоящая маленькая война после большой.

Поездка за женой

Серьезные травмы не помешали Константину трудоустроиться. Отчим заведовал фермой в Рощино, он и определил пасынка сначала в пастухи, а потом в трактористы.

- Инвалидность мне дали сразу, как я стал работать, 12 рублей 50 копеек пенсии платили и почти что каждый год все прибавляли и прибавляли. Три года я был бригадиром тракторной бригады, а потом еще четыре или пять лет - заведующим фермой.

Женат был Константин Николаевич дважды. Первая супруга, родившая ему дочь Надежду, утонула в Преголе. А знакомство со второй вышло очень запутанным.

- Мой старший брат во Владимирской области подыскал себе жену. Но женщина эта почему-то отказалась ехать с ним в Калининградскую область, поэтому родители настояли, чтобы я на малую родину съездил. Сноха-то дала мне адрес подруги, с которой вместе работали. Правда, та все-таки написала первой. Я ответил, хотя даже в лицо не знал. У нее, как и у меня, уже была до этого семья, но тоже не сложилось. После переписки решил поехать к ней на Новый год. Конечно, не знал, согласится она или нет, тем более ребенок у меня уже имелся. Приехал, все объяснил, показал себя, как говорится, в полной натуре. Она и уехала со мной.

Константин Владимиров в молодости. Фото: семейный архив.

Новая жена Константина Николаевича устроилась на ферму, а в 1970 году семья из Шумного переехали в Рощино, где председатель колхоза выделил новое жилье.

- Жена заслуженной телятницей стала. Почти 50 лет мы вместе прожили. А умерла она три года назад.

Сейчас Константину Николаевичу 83 года. Живет он по-прежнему в Рощино, Калининградскую область считает своей настоящей родиной.