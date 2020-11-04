Основатель ВИА «Синяя птица»: «Я всегда хотел вернуться в Калининград»

Роберт Болотный живет в нашем городе уже 20 лет. Фото: Личный архив героя публикации

Вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» выступит в «Янтарь-холле» с юбилейной программой «45 лет творчества. В преддверии концерта мы поговорили с одним из тех, кто создал легендарный коллектив – музыкантом Робертом Болотным, который живет в Калининграде.

Как ансамбль назовете…

- Роберт Аронович, вы помните тот момент, когда увидели впервые на виниле свое имя?

- Февраль или март 1976 года, когда вышел наш первый миньон. На пластинке было четыре песни: «Клен», «Возьми свои слова обратно», «Только море» и «Родина». И написано: «Руководители ансамбля - Роберт и Михаил Болотные». Какие-то из первых пластинок сохранились у меня, а какие-то – нет. Потому что много переезжали. Я на год или полтора, улетал в Америку, а все мои вещи тем временем лежали на складе и кое-что пропало. Но винил-гиганты у меня есть все!

- Калининград – город для вас почти родной.

- Сюда я впервые приехал 16-летним пацаном, в 1963-м, из Гомеля. Поступил воспитанником в духовой оркестр, и семь или восемь «боевых» лет, связанных с музыкой у меня здесь прошло. Потом перебрался в Москву, где работал в оркестре Эдди Рознера, в государственном оркестре «Советская песня», в ансамбле «Коробейники». Затем мы с братом решили организовать свой коллектив. Название у меня уже имелось! По прошествии лет я понимаю, что оно имеет значение. В то время была мода на такие названия как «Голубые гитары» или «Поющие гитары». А мне пришло в голову - «Синяя птица», и это в жизни потом помогало.

На гастролях музыкантам приходилось давать по два-три концерта в день. Фото: Личный архив героя публикации

Популярны мы стали недели через три-четыре после выхода песни «Клен». Не успевали дышать, честное слово! Работали от Куйбышевской филармонии, и доходило до того, что ее директор звонил и говорил: «Прекращайте! Денег так много, что план менять будут».

В Калининград с гастролями тоже ездили, на четыре-пять дней. И меньше двух-трех концертов в день не было. Проснулся – позавтракал - репетиция. Хорошо, если удавалось повидаться с родственниками, друзьями. А так все на бегу. Концерт, потом короткий отдых, и опять концерт. В то время, как и сейчас, музыкальных коллективов хватало, а популярных среди них было не так уж много. Росконцерт или Союзконцерт расписывали их на гастроли. Когда мы приезжали, директора филармонии делали такое количество концертов, чтобы хоть как-то удовлетворить спрос населения. Залы были забиты все время. И работали мы всегда вживую, никакой «фанеры»! Да и техники такой не было, как сейчас, чтобы это можно сделать незаметно.

Тогда в Калининграде единственной нормальной площадкой считался киноконцертный зал «Россия». Акустика неплохая, но неудобный: кулис не было, стульчики какие-то стояли. Но это мой город, тут столько друзей и однокашников!

Хиты на потоке

- В каких злачных местах Калининграда доводилось бывать?

- Я же здесь служил в армии – в оркестре военно-инженерного училища в Борисово. В смысле наличия музыкантов город был классным. И биг-бенд существовал, и без работы никто не сидел. Я был одним из тех, которыми открывали ресторан «Атлантика», так что это место знаю не понаслышке.

На улице Леонова ресторан «Балтика», тоже популярная точка. Неподалеку от «Маяка» на Ленинском проспекте было кафе, где продавали кофе с отличными бутербродами. В то время все это было в новинку. Воспоминания только теплые.

А потом уехал надолго в Москву, у меня там была большущая квартира на проспекте Мира. Я был генеральным продюсером завода грампластинок «Апрелевка». Громадное предприятие, которое обеспечивало винилом всю страну, тиражи были астрономические. Имелась даже своя железнодорожная ветка: подходил вагон, его загружали пластинками и в первую очередь отправляли в Сибирь или во Владивосток. Вагоны на каждой станции разгружали, города получали пластинки. А выпускали мы все, включая очень хорошую классику. Ну, и конечно, немыслимыми тиражами выходили Алла Пугачева, Валерий Леонтьев... Каждый новый диск «Синей птицы» - это несколько миллионов экземпляров. Раскупали очень хорошо. Каждая пластинка давала новый хит: «Клен», «Ты мне не снишься», «Мамина пластинка», «Горько!», «Так вот какая ты». Я даже не знаю, было ли у кого-то еще столько хитов. Мы создали отличную команду профессионалов, сотрудничали с прекрасными авторами.

Тратить деньги было некогда

- Если вы давали по три концерта в день, то и гонорарами вас не обделяли?

- Конечно, зарабатывали хорошо. Но все познается в сравнении. Например, фирма «Мелодия» выпускала пластинку, которая выходила тиражом в миллион экземпляров. Знаете, сколько получал участник ансамбля, который записывал эту пластинку? Сто рублей! Основные доходы доставались тогда государству. Концерты, конечно, другая история. Как лауреатам всесоюзных конкурсов нам полагались повышенные ставки. Плюс, если песни подхватывала вся страна и их исполняли везде, авторские отчисления шли большие. Даже неудобно говорить: в месяц я получал 1,5 – 2 тысячи рублей.

Поездок за границу у "Синей птицы" тоже было немало, и география постоянно расширялась. Фото: Личный архив героя публикации

- На что тратили деньги?

- Да некогда было тратить. Мы столько работали… Стали часто ездить за рубеж, там платили валютой. Себя, семьи - всех одевали. А так фактически ничего серьезного советский человек не мог себе на такие большие деньги купить. Получали участок под дачу, но построить там домик должны были, как все – с ограничением высоты и метража.

Конечно, автомобили. «Жигули» если уж покупали, то в самой хорошей комплектации. Потом «Волга» была. Больше на наших машинах я не ездил, честно скажу. В 1986 году, когда стало можно, купил новенький «Фиат» вишневого цвета. Потом были «Фольксвагены», «Мерседесы»… И все благодаря «Синей птице»!

Прочь из Москвы!

- Правда, что какое-то время в «Синей птице» работал Олег Газманов?

- Да, несколько лет. Но не музыкантом. Он был владельцем части аппаратуры, на которой мы работали. Я даже и не знал, что Олег и сам играет, поет, пишет песни. В один из наших приездов он привел сына Родьку. Тот был еще совсем маленький, но замечательно пел - чисто, как колокольчик.

- Почему в 2000 году вы решили перебраться в Калининград?

- Я всегда хотел сюда вернуться, только ситуация не складывалась. Мы жили в Москве, а все знают, какая там загазованность. У моей жены Гали бывали проблемы с давлением и сосудами. И вот я как-то полетел в Калининград к товарищу, и ее взял с собой. Это было осенью, город купался в золоте листвы, погода прекрасная стояла. И так жене хорошо здесь задышалось! Никакие таблетки не нужны оказались. Так мы и решили переехать. Махнули сюда, в Москве все продали. Я всегда так поступал. Если уж принимаешь решение, то не надо оставлять запасных скамеечек. В Калининграде купили квартиру в Центральном районе. Думали сначала дом приобрести – недостроев было очень много. Но они все такие громадные, по 400 метров, куда такой большой?

Мы живем вдвоем, у сына своя квартира. У меня небольшой бизнес, связанный с недвижимостью. И я продолжаю заниматься музыкой. За эти годы записали четыре новых диска. Помогаю молодым музыкантам.

- На днях «Синяя птица» выступит в «Янтарь холле». Это для вас событие?

- Еще бы! Я продюссирую коллектив, занимаюсь репертуаром. На ответственные концерты, конечно, приезжаю. В «Янтарь холле» представим все хиты, которые так ждут люди. Известные песни зал всегда поет с нами. Это в кайф! Но будут и новые песни.

ВНИМАНИЕ!

Концерт ВИА «Синяя птица» состоится в субботу, 7 ноября в «Янтарь холле». Начало в 16:00. 6+