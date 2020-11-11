Какие новые ограничения вводятся в Калининградской области с 12 ноября

Также будет ограничено количество посетителей в магазинах. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области из-за роста числа заболевших коронавирусом повторно вводятся ограничения в работе предприятий общепита. Решение об этом было принято на заседании регионального оперативного штаба в среду, 11 ноября.

Кафе и рестораны с 12 ноября до 1 декабря будут работать до 9 часов вечера. Фуд-корты и детские комнаты в торговых центрах не будут работать до 1 декабря.

Также будет ограничено количество посетителей в магазинах: из расчета не более одного человека на 25 квадратных метров площади. Что касается многофункциональных центров, их можно будет посетить только по предварительной записи.

Также власти переводят учащихся профессиональных учреждений (техникумы, колледжи, вузы) на дистанционное обучение. Работодатели должны перевести на удаленку беременных женщин и половину персонала.

Напомним, в Калининградской области третьи сутки подряд выявляют более 130 новых случаев коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано уже 8195 случаев заражения. По данным оперштаба, от коронавируса умерло 106 человек, под медицинским наблюдением остаются более 3200 человек.