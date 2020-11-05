Линию строили всем городом: 45 лет назад в Калининграде впервые пустили троллейбусы

В августе 1975-го в Калининград поступил первый из 30 троллейбусов новейшей на тот момент модели – «ЗИУ-9», собранных на заводе имени Урицкого в городе Энгельсе. Фото: Архив автора

Вообще впервые он появился в 1943 году, когда город был еще Кенигсбергом. Из оккупированного Киева фашисты вывезли советские троллейбусы, пустив их по такому маршруту: нынешняя улица Дзержинского – проспект Калинина – Ленпроспект (до района мореходки). Но – недолго музыка играла. В 1945-м во время боев все троллейбусы сгорели, троллейбусная линия была разрушена…

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»

Шли годы, страна мало-помалу оправлялась от послевоенной разрухи. И в Калининграде с конца 50-х развернулось бурное строительство. Причем на месте руин бывшего немецкого города задумали возвести совсем другой город – не похожий на прежний, современный, просторный и светлый. Однако в таком городе и общественный транспорт должен быть на уровне. То есть не только комфортабельным и вместительным, но и – экологичным. Вот и решили делать упор на электротранспорт. Развивать трамвай, добавив к нему троллейбус.

В 1968-м начались изыскательские работы на будущем первом троллейбусном маршруте. А когда началось само строительство линии, в работу эту включился чуть ли не весь Калининград. Как говорили в ту пору, строительство велось методом народной стройки. В возведении объектов, необходимых для пуска троллейбуса, участвовали более 20 предприятий и организаций. Горожане выходили на субботники и воскресники. Немалый вклад внесли в общее дело и воины Калининградского гарнизона.

5 ноября 1975-го, перерезав традиционную ленточку, старт новому для областного центра виду общественного транспорта дал 1-й секретарь обкома КПСС Николай Коновалов. Фото: Архив автора

И вот – 5 ноября 1975-го, день официального начала работы в Калининграде троллейбуса. Местом «старта» стала площадь Калинина. Собрался многолюдный митинг. Наконец все положенные по такому случаю речи были произнесены. «Хозяин области» – 1-й секретарь обкома КПСС Николай Коновалов перерезал традиционную ленточку. В общем, как в той песне – он сказал: «Поехали!». И самый первый троллейбус отправился в первый рейс.

И В СОСНОВКЕ БУДЕТ ОСТАНОВКА

Троллейбусный маршрут № 1 пролег от Южного вокзала до Чкаловского поворота. Новый для Калининграда вид общественного транспорта вызвал бурный интерес. Поначалу в него часто садились «просто так», желая прокатиться и оценить. А тем временем вовсю шли работы по строительству второй очереди троллейбуса. И всего через год в городе будет уже четыре троллейбусных маршрута!..

Троллейбусы сразу полюбились горожанам и заметно улучшили транспортную ситуацию, взяв на себя немалую долю пассажиропотока. Их расцвет пришелся на вторую половину 80-х – начало 90-х. Шесть маршрутов охватывали все главные направления. При этом «рогатые» исправно курсировали с шести утра до полуночи.

Поначалу троллейбусников обучать профессии приходилось на курсах, созданных при управлении трамвая. Фото: Архив автора

К слову, в начале 90-х обсуждалось появление троллейбуса… и на морском побережье. Ну прямо как в Крыму! От поселка Сосновка, что под Зеленоградском, до моря – километра четыре. Далековато, не находишься. Между тем Сосновке прочили роль важного звена в здешней курортной зоне. Вот в Зеленоградской администрации и решили: пора наладить тут регулярное сообщение. Причем, поскольку речь о курорте, желателен экологически чистый вид общественного транспорта. В итоге в 1993-м было издано распоряжение о проектировании троллейбусной линии, которая связала бы Сосновку с Зеленоградском. Хорошая идея. Жаль, денег не нашлось даже на проект.

ОПЕРАЦИЯ «ОПТИМИЗАЦИЯ»

Между тем троллейбус в Калининграде начал терять позиции. Средств на покупку новых машин не было, латали старые, которые все равно одна за другой окончательно выходили из строя. Та же картина наблюдалась в парке трамваев. При этом становилось все больше автобусов б/у, купленных по дешевке в Европе. Там избавлялись от хлама, а у нас закупка чадящего старья преподносилась как удачное решение. Новое поколение «отцов города» сочло, что содержать электротранспорт – слишком уж накладно. При этом у «талантливых бизнесменов», которые активно теснили своим автобусным «секонд-хендом» троллейбус и трамвай, нередко в мэрии трудился какой-нибудь родственник. Совпадение, наверное.

Что же имеем на сегодня в результате этой «мудрой политики»? Засилье больших и малых автобусов, среди которых по-прежнему полно старья. А электротранспорт – в загоне. Так, давно обещанные нам электробусы все еще в туманной перспективе. Опытный же образец, курсировавший по Калининграду, проявил себя не лучшим образом.

В трамвайном парке – всего один новый вагон нового поколения. Появившийся у нас в 2012-м трамвай «PESA» так и остался единственным. Хотя власти собирались модернизировать весь городской парк общественного транспорта еще к чемпионату мира по футболу 2018 года. При этом хваленая «PESA» уже не раз ломалась. Не говоря о том, что ряд участков оказались для нее просто непроходимыми. А из десяти маршрутов трамвая уцелел всего один.

С чем же пришел к своему 45-летию наш сегодняшний юбиляр? Вместо расширения и его «оптимизировали». Осталось аж три маршрута…