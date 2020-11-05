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В Калининграде планируют снести довоенное здание в стиле баухаус

На ее месте вырастет многоэтажка, где пообещали сделать новую поликлинику
Иван МАРКОВ
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Калининградские активисты уже начали сбор документов для постановки здания поликлиники на учет как объект культурного наследия.

Калининградские активисты уже начали сбор документов для постановки здания поликлиники на учет как объект культурного наследия.

Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде вознамерились снести здание детской поликлиники на улице Марины Расковой и построить на ее месте 36-квартирный жилой дом. Взамен старой первый этаж будущего здания займет новая поликлиника площадью не менее 1000 квадратных метров. Такие планы изложены в презентации под названием «Итоги деятельности АО «Корпорация развития Калининградской области» за 2020 год и планы на 2021 год». Документ был представлен 28 октября на заседании комитета по экономполитике областной Думы и не вызвал вопросов у парламентариев.

Зато решение властей о закрытии поликлиники ранее вызвало недоумение у калининградцев, так как все пациенты стали обслуживаться в медучреждении на улице Огарева. Столпотворение в коридорах совпало с разразившейся пандемией.

Кроме того, возмутились и те, кто считает довоенную постройку частью культурного наследия города. В частности, Виктор Шапиро, представляющий Еврейскую общину Калининграда, заявил, что дом заслуживает не сноса, а качественного ремонта - в том числе и потому, что является образчиком направления в зодчестве, когда-то от всей души ненавидимого нацистами.

- Ведь это здание типичный образец баухауса, - написал Шапиро на своей странице в Фейсбуке, - Стиля в архитектуре и дизайне, и вообще, можно сказать, стиля жизни, 100-летие которого широко отмечалось в прошлом году. У нас в городе и области есть несколько зданий этого стиля, и почему не все поставлены на учет, как памятники архитектуры — не понимаю.

Как стало известно корреспонденту «Комсомолки», калининградские активисты уже начали сбор документов для постановки здания поликлиники на учет как объект культурного наследия.

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