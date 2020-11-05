В Калининграде планируют снести довоенное здание в стиле баухаус

Калининградские активисты уже начали сбор документов для постановки здания поликлиники на учет как объект культурного наследия. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде вознамерились снести здание детской поликлиники на улице Марины Расковой и построить на ее месте 36-квартирный жилой дом. Взамен старой первый этаж будущего здания займет новая поликлиника площадью не менее 1000 квадратных метров. Такие планы изложены в презентации под названием «Итоги деятельности АО «Корпорация развития Калининградской области» за 2020 год и планы на 2021 год». Документ был представлен 28 октября на заседании комитета по экономполитике областной Думы и не вызвал вопросов у парламентариев.

Зато решение властей о закрытии поликлиники ранее вызвало недоумение у калининградцев, так как все пациенты стали обслуживаться в медучреждении на улице Огарева. Столпотворение в коридорах совпало с разразившейся пандемией.

Кроме того, возмутились и те, кто считает довоенную постройку частью культурного наследия города. В частности, Виктор Шапиро, представляющий Еврейскую общину Калининграда, заявил, что дом заслуживает не сноса, а качественного ремонта - в том числе и потому, что является образчиком направления в зодчестве, когда-то от всей души ненавидимого нацистами.

- Ведь это здание типичный образец баухауса, - написал Шапиро на своей странице в Фейсбуке, - Стиля в архитектуре и дизайне, и вообще, можно сказать, стиля жизни, 100-летие которого широко отмечалось в прошлом году. У нас в городе и области есть несколько зданий этого стиля, и почему не все поставлены на учет, как памятники архитектуры — не понимаю.

Как стало известно корреспонденту «Комсомолки», калининградские активисты уже начали сбор документов для постановки здания поликлиники на учет как объект культурного наследия.