«Давайте отрежем ей ногу»: Что не так с медицинской диагностикой в Калининграде

К врачам Детской областной больницы у родителей накопилось много вопросов. Фото: Правительство Калининградской области

Помните, как в феврале прошлого года на руках у мамы умерла в Калининграде 15-летняя Ангелина Разинькова? Врачи не могли поставить девочке диагноз, возили ее из одной больницы в другую, и в результате ребенок умер из-за проблем с сердцем в приемном покое психиатрической лечебницы № 2.

Ангелину Разинькову лечили от депрессии. Фото: из семейного архива

После подобных случаев ждешь перемен. Ну, думаешь, сейчас накажут виновных, а чиновники, которые отвечают за организацию помощи детям, сделают правильные выводы. Увы, истории, которые почти одновременно оказались в нашем редакционном портфеле, свидетельствуют обратное.

«Дочь два года «разваливается» на глазах»

Жительница Черняховска Татьяна Гнездилова пришла в редакцию с огромной папкой документов и монотонно рассказывала, куда она обращалась, и что ей ответили по поводу «странного и непонятного» заболевания ее дочери.

- Я боюсь повторения истории Ангелины, - призналась женщина. – Дочь уже два года «разваливается» у меня на глазах, превращается в глубокого инвалида, и никто из врачей ни в поликлинике, ни в Детской областной больнице не может объяснить, что с ней происходит.

Татьяна никогда не забудет тех «чутких» докторов, один из которых убеждал, что 11-летняя Вика симулирует, манипулируя мамой, а второй на повышенных тонах предлагал отрезать девочке ногу – мол, раз болит, значит, не нужна!

Вика и Катя Гнездиловы до болезни. Фото: из семейного архива

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, Гнездилова с помощью благотворительного фонда «Берег надежды» смогла собрать деньги и свозить дочку в несколько федеральных медучреждений: в московский НИИ ревматологии имени Насоновой, в детскую горбольницу № 2 имени святой Марии Магдалины и в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. И только там диагноз ребенку, наконец, поставили – ювенальный хронический артрит, который разрушительно действует не только на суставы, но и на работу внутренних органов, зрение.

Пока разбирались с Викой, выяснилось, что у младшей дочери – 6-летней Кати стали проявляться те же симптомы.

Несмотря на обрушившиеся на нее хлопоты, Татьяна намерена довести дело до конца.

- Я очень хочу, чтобы врачи, которые просто издевались над моим ребенком на протяжении двух лет, не оказав, по сути, никакой помощи, ответили перед законом, - говорит она.

«А вдруг поможет?»

Надежда Нырцова с 7-летним сыном Михаилом смогла попасть в Детскую областную больницу только после того, как в Инстаграме губернатора Антона Алиханова написала: мол, наши дети никому не нужны.

- У сына случился странный приступ ночью, во сне, - рассказывает калининградка. – За два дня до этого он упал и ударился головой о пол. Плакал, но потом боль прошла. А потом… Мне почему-то кажется, что это была паническая атака. В больнице же нам поставили эпилепсию под вопросом. Но лечение назначили очень сильное, с такой «побочкой»! Из возможных осложнений - цирроз печени, например. Я на это не согласилась.

- Но вас хотя бы обследовали? – интересуюсь я.

- Да, сделали ультразвуковое исследование брюшной полости, сердца, компьютерную томографию головы, энцефалограмму. В последнем случае написали, что ребенок спал, а Миша не спал, спрашивал, когда все закончится. Интерпретация пиков прошла не корректно, заключению этому верить нельзя. Я не понимаю, как можно ставить диагноз под вопросом и назначать лечение с посылом «а вдруг поможет». А если не поможет, а наоборот, навредит? Кто за это ответит? Мой ребенок – подопытная крыса, что ли?

По словам Надежды, в больнице с сыном она была с 1 по 5 сентября, настояла на том, чтобы их выписали, в карточке так и записано, что мама не согласна с назначенным лечением.

- Мы сейчас на чемоданах, - призналась Нырцова. – Мишу будут обследовать в другой стране, в других условиях. Потому что я не знаю, где в Калининграде, кроме Детской областной больницы, можно это сделать. И считаю, что до тех пор, пока врачи у нас будут на положении неприкасаемых, и дальше будут твориться подобные безобразия и беззаконие.

«Зачем в Питер? Вам к психиатру!»

Надежда Котыкова обратилась в Детскую областную больницу для того, чтобы получить направление на обследование 9-летнего сына в одном из федеральных центров Санкт-Петербурга.

- Пять лет назад мой абсолютно здоровый Саша получил серьезную травму, была насквозь проколота голова, - вспоминает мама. – После чего ему поставили диагноз «эпилепсия». В этом году в связи с тем, что ребенку становится все хуже и хуже, сын постоянно на негативе, в подавленном состоянии, легко «заводится», часто повторяются приступы. Мы решили, что его нужно показать питерским врачам. А для того, чтобы туда поехать, нужно получить заключение калининградских медиков. Но нам вдруг заявили, что никакой эпилепсии нет, что неврология – это уже не их профиль, и что нам нужно отправляться в психиатрическую больницу. Два дня подряд врач уговаривала меня сделать ребенку укол с наркотическим содержимым, сопровождая это странным комментарием: может, мальчику станет легче, а, может, и нет.

Надежда отказалась от такого предложения. Также ей кажется нелогичным то, что прежний диагноз сняли, а лекарство, которое они пили от приступов, по-прежнему назначено.

- Врачи в частных центрах убеждают меня в том, что в основе тяжелого состояния сына – неврологическое заболевание, вот с этим и нужно разбираться. Пока у нас вопрос с дальнейшим обследованием и уточнением диагноза не решается, сыну становится все хуже.

Диагноз снимаем!

Кристина Чешина – мама 4-летней Анастасии, у которой ДЦП с «букетом» сопутствующих заболеваний. Для подтверждения инвалидности мама с дочерью были госпитализированы в Детскую областную больницу.

- Впервые я оказалась с ребенком в государственном медицинском учреждении, - рассказывает Кристина. – Лечением, реабилитацией дочки занималась на деньги, собранные семьей, друзьями. Возила Настю в Польшу, Китай, Израиль. Никогда не заявлялась на бесплатную помощь государства, да мне никто ничего и не предлагал. И вот теперь Насте зачем-то начали колоть витамины. От них и от того, что 12 человек в одной палате (с запретом выходить в коридор, кроме посещений процедур и туалета), ребенку моему стало хуже. Смотрю, снова ходит только на носочках, перевозбуждена, не спит, по ночам кричит, скрипит зубами. Прописали нам препарат. Три дня дочь пила таблетки – и опять ухудшение… А результат нашего нахождения в больнице такой: врачи считают, что у моего ребенка ДЦП – под вопросом, дисплазии нет, деформации левой стопы нет, ребенка нужно проверить на наличие дегенеративного нарушения центральной нервной системы, на генетику.

По словам Кристины, в больнице ее дочь не обследовали, и Чешина отказалась от дальнейшего лечения.

- Если нам откажут в инвалидности, пойду в суд. Если кто-то считает, что я так бьюсь за 20 тысяч пенсии по инвалидности, хочу сказать одно: не дай Бог никому таких денег! У меня есть руки и ноги, могу сама заработать эту сумму, да и родные всегда готовы помочь. Но неужели на больных, тяжелых, нуждающихся детей по-другому посмотреть нельзя? Или, как мне объяснил врач, раз ребенок на своих ногах зашел в больницу и сам вышел, значит, он не инвалид?

ЧТО ГОВОРИТ ЮРИСТ

«В нежелание направлять детей в федеральные центры просматривается экономическая подоплека»

Мы дозвонились до Ольги Тонких, представляющей в суде интересы семьи погибшей Ангелины Разиньковой.

- Ольга, на какой стадии сейчас находится судебное разбирательство по факту гибели Ангелины Разиньковой в приемной покое психиатрической больницы?

- В Центральном районном суде Калининграда слушается дело врача-нейрохирурга Петра Литвиненко. Его обвиняют по двум статьям: «Подделка документов» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». Врач вину не признает. На данном этапе в суде изучаются доказательства, представленные стороной обвинения. Затем будут допрашивать свидетелей.

- Известно, что и Татьяна Гнездилова обращалась к вам за помощью. Насколько обосновано ее желание привлечь врачей к ответу?

- Сейчас Вике Гнездиловой в федеральном центре Москвы подтверждают диагноз, установленный в Петербурге, назначают лечение. От того, как оно будет проходить, как ребенок будет себя чувствовать, зависит и решение мамы – выяснять отношения с калининградскими врачами в правовом поле или нет.

- Почему так много жалоб со стороны родителей на действия врачей поликлинического звена, Детской областной больницы?

- В теории, если врачи в поликлинике, в Детской областной больнице в результате исследований, анализов, осмотров не могут поставить точный диагноз, назначить лечение, то ребенка направляют в федеральный центр, для этого выделяются квоты, выдаются направления. На практике мы видим много примеров, когда врачи не видят причин для направления детей в федеральные центры, но при этом точный диагноз не ставят. Родители вынуждены опираться только на себя, собирать деньги, за свой счет везти ребенка в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск за более квалифицированной помощью.

- У вас есть объяснение того, что детей с неуточненными диагнозами не направляют в федеральные центры?

- У меня одно объяснение – экономическое. За каждым пролеченным пациентом «идут» деньги. Полагаю, лечебным учреждениям не выгодно отправлять пациентов в другие учреждения, в другие города. Еще одна причина – возможно, нежелание расписываться в своей некомпетентности. истории, которые вы перечисляете – далеко не единственные, таких историй сейчас очень много. И родители больных деток сами варятся в своем котле, помощи от минздрава не получают, со своими проблемами и горем остаются наедине. Мы с вами о многих вопиющих случаях не знаем…

SOS!

«Время идет, а наша Аэлита угасает»

В редакцию «Комсомолки» обратились Мария Федорова и Сергей Шадрин. Их дочь Аэлита Широких приехала в Калининград из Якутска. Хотела сменить климат – двум ее детям с астмой и аллергией это требовалось по медицинским показаниям. На новом месте семье нравился, дети с удовольствием ходят в школу.

Аэлиту со старшими детьми Калининград принял хорошо. Фото: из семейного архива

- В апреле 2020 года в Региональном перинатальном центре Аэлита родила третьего ребенка - девочку. С ней все хорошо, а вот самой Аэлите с первого дня после родов становилось все хуже и хуже, - рассказывает Мария Федорова. – Начали мучить боли в животе. Сначала ее наблюдали гинекологи перинатального центра. Затем направили в БСМП для комплексной оценки состояния, так как боли пошли уже из области живота в копчик. В БСМП дочь пролежала 10 дней, ее выписали, еще несколько дней спустя (после обращение на горячую линию в региональный минздрав) вновь госпитализировали – теперь в Калининградскую областную клиническую больницу.

- Положили в отделение хирургии. Лечащий врач сказал ей поголодать, это требовалось для диагностических процедур. В один из дней дочь позвонила и стала жаловаться на острые боли в позвоночнике, которые перешли в голову. Я впервые услышала, что Аэлита, по жизни абсолютно спокойный и уравновешенный человек, запаниковала, стала говорить о смерти.

В областной больнице провели ряд исследований, женщину осмотрели хирурги, гастроэнтерологи. И снова ничего. За 10 дней Аэлита потеряла 12 килограммов, перестала есть. Из Якутска прилетели ее родители. Самое печальное – никто не может понять, чем болеет мать троих детей. После того как женщину выписали, бабушка с дедушкой по скайпу связались со знакомыми врачами в Якутстке. С помощью программы «Зум» проводили консультации.

- Врачи разной специализации ставят диагнозы по своей части, назначают лекарства, обследования сложные, все на платной основе. От длительной физической боли дочь впала в депрессию. С момента первого обращения к медикам потеряла 23 килограмма, - говорит Мария Федорова.

- Мы были бы рады увезти дочь обратно в Якутск, потому что все ресурсы исчерпали, понимаем, что медицинской помощи здесь нам не найти, но и транспортировать ее в таком состоянии невозможно, - добавляет Сергей Шадрин.- Очень хотим, чтобы вы рассказали об этой ситуации, может, нас услышат врачи, чиновники. Мы теряем дочь, мать наших внуков, мы в отчаянии, и совершенно уже не понимаем, чем ей помочь, что делать? Время идет, а наша Аэлита угасает.