«Оказывает давление на свидетеля»: Обвиняемую по «делу врачей» Элину Сушкевич лишили прогулок

Элина Сушкевич (слева) находится под домашним арестом с июля 2019 года, Елена Белая - с ноября 2018-го. Фото: Александр Подгорчук

Сегодня в Калининградском областном суде продолжилось слушание «дела врачей» (без присяжных, поскольку решались процессуальные вопросы). Судья объявил о поступлении ходатайства от службы исполнения наказания о заключении врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элины Сушкевич под стражу в связи с тем, что она нарушила режим домашнего ареста. Кроме того, судья Сергей Капранов отметил, что представитель интересов потерпевших Лариса Гусева обратилась в суд с заявлением о том, что Сушкевич через третьих лиц оказывает давление на свидетеля Татьяну Косареву, а также 30 апреля 2020 года в социальных сетях комментировала материалы уголовного дела.

Майор внутренней службы УФСИН по Калининградской области Ирина Захарова доложила суду, что 25 октября 2020 года Элина Сушкевич покинула свою квартиру в 17 часов 07 минут, а вернулась домой в 21 час 03 минуты (при этом время, отведенное для прогулок по решению суда, – с 17 до 20 часов).

Нарушение режима домашнего ареста специалисты УФСИН зафиксировали только утром 26 октября, поскольку рабочий день у них заканчивается в 18.00. Сотрудники службы сразу выехали домой к Сушкевич, проверили стационарное оборудование, GPS-браслет - все оказалось исправным. Попросили Сушкевич написать объяснительную. Из текста следует, что 25 октября в 17 часов 07 минут обвиняемая покинула квартиру с единственной целью – вынести мусор. После этого она вернулась домой и больше в тот вечер жилище не покидала.

Эти же пояснения Элина подтвердила в суде.

- Я не нарушала, не нарушаю и не собираюсь нарушать режим, - заявила врач. - Я заинтересована в судебных заседаниях.

Адвокаты попытались выяснить, бывают ли у оборудования технические сбои.

- Бывают, но длятся не более 15 минут, - пояснила Ирина Захарова. – Полагаю, что было нарушение.

Доводы второй обвиняемой - экс главврача роддома 34 Елены Белой, которая также находится под домашним арестом, о том, что она сама написала уже двадцать объяснительных по поводу технических сбоев оборудования, суд посчитал не относящимися к рассматриваемому вопросу.

После трехчасового перерыва судья объявил решение. Для Элины Сушкевич сохранить меру пресечения – домашний арест, но ввести некоторые ограничения. В частности, теперь ей запрещено выходить на прогулки.

Напомним, Элину Сушкевич и Елену Белую обвиняют в умышленном убийстве ребенка. Белая находится под домашним арестом – с ноября 2018 года, Сушкевич –с июля 2019 года.

Слушание дела врачей продолжится 13 ноября.