Александр Ярошук – о сносе Дома Советов: Слава Богу!

По мнению экс-мэра, сейчас главный вопрос – что будет на месте Дома Советов Фото: Иван МАРКОВ

Снос Дома Советов – это логический конец многолетней истории недостроя. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радиостанции «Комсомольская правда» сказал экс-мэр Калининграда, депутат Госдумы РФ Александр Ярошук.

- На самом деле, там нет других вариантов, особенно, если посмотреть на все документы, все заключения. Губернатор довел до логического конца эту историю, хотя, там было много факторов: начиная от условий продавцов здания и заканчивая состоянием объекта. Иначе Дом Советов стоял бы еще лет 50-100, пока сам бы не развалился. Слава Богу, что теперь поставили точку,- сказал Александр Ярошук. По его словам, все аргументы противников сноса здания – это «эмоции и поверхностный подход».

По мнению экс-мэра, сейчас главный вопрос – что будет на месте Дома Советов.

- Это самый центр города, который должен получить дальнейшее развитие, быть актуальным по зданиям и пространствам. Это должна быть зона привлечения туристов, место, где будет жизнь. На это сейчас надо сосредоточиться, это главный вопрос, - добавил Александр Ярошук.

Напомним, региональные власти приняли решение снести Дом Советов из-за износа основных элементов. Работы по демонтажу начнутся в начале 2021 года.

- Там уже железные балки, колонны, слишком глубоко проржавели и их заменить невозможно. Нам надо будет разобрать здание, - заявил накануне губернатор Антон Алиханов.

Власти обещали, что какой-то глобальной застройки прилегающей к Дому Советов территории, не будет, все будет «достаточно лаконично».