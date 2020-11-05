«Как будто русская братва в Париж приехала»: за что Шнур и Баста раскритиковали калининградца на «Голосе»

Эмиль выступил с песней знаменитого Джо Дассена на французском языке. Фото: Первый канал

В съемках очередного выпуска шоу «Голос» на Первом канале принял участие калининградец - 25-летний Эмиль Салес. Знакомая фамилия? Да, это сын режиссера областного Драматического театра Михаила Салеса. Парень рассказал, что сейчас живет в Москве, а вообще родился в Калининграде, потом переехал, и детство провел в Йошкар-Оле.

- Музыкальное влечение появилось как-то само по себе. Музыка меня, наверное, просто откровенно и нагло взяла за шкирку и ткнула в мюзиклы, - сказал до начала выступления Эмиль и признался, что любит петь и танцевать.

Увы, на слепых прослушиваниях Эмилю не способствовала удача – лицом к нему так никто не повернулся. А известный рэпер Баста и еще более известный исполнитель матерных хитов Шнур и вовсе раскритиковали нашего земляка. Который, кстати, выступил с песней знаменитого Джо Дассена на французском языке.

- Что-то мне показалось, что у вас с произношением вообще не то. Да и с настроением тоже. У Джо Дассена было все игриво, деликатно, с чувством вкуса. Я не понял, зачем нужно было выходить на такой форсаж, - авторитетно прокомментировал Сергей Шнуров.

- Прозвучала песня так, как будто в 90-е русская братва в Париж приехала. Надо полегче исполнять, - согласился с коллегой другой знаток французского шансона - Баста.

За кулисы Эмиль вернулся расстроенным донельзя и признался свей группе поддержки: «Все, ребята, я не оправдал».

Калининградца попытался немного взбодрить ведущий конкурса Дмитрий Нагиев, который сказал, что даже неудачное выступление – это хороший опыт. Мол, невозможно научить, но можно научиться.

- Если ты это в копилочку положишь сегодня, ты завтра сделаешь так, как надо. В любом случае, это было прекрасное выступление, и зритель, я думаю, остался очень доволен, - сказал популярный шоумен.

Конечно, больше всех за Эмиля переживал его папа. Михаил Салес смотрел «Голос» по телевизору, как и все зрители Первого канала.

- Волновался, конечно, за сына, что тут говорить… Есть у меня отрицательные мнения о таких «великих» певцах как Шнуров и Баста. Жалко, что промолчал Валерий Сюткин, которого я лично уважаю. Но мне показалось, что участие Эмиля в этом шоу это было очень важно и приятно. Каждый человек, который хочет попробовать себя на сцене, должен это сделать, - сказал «Комсомолке» Салес-старший.

И вдобавок отметил, что он очень далек от вокала, поэтому подсказывать и давать советы сыну было бы глупо.

- Вообще, он, начав учиться в театральном вузе на актерском факультете, перешел на курс мюзикла. Удачно учился и закончил. Чему я очень рад. – заключил Михаил Салес.