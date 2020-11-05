Банк «Открытие» создаст бессрочный капитал для финансирования ключевого мониторинга ВШЭ

ПАО Банк «ФК Открытие» и Высшая школа экономики объявили о старте стратегического партнерства, одним из ключевых направлений которого станет формирование целевого капитала (эндаумента) для финансирования уникального социально-экономического обследования (мониторинга), которое проводит университет. Создание эндаумента планируется завершить в пятилетний срок, минимальный целевой размер активов – 140 млн руб.

Эндаумент позволит создать устойчивую модель финансирования единственного в России лонгитюдного (панельного) обследования, отслеживающего свои «единицы наблюдения» - домохозяйства и их членов - во времени. Российский мониторинг социально-экономического положения и здоровья населения (RLMS-HSE) проводится с 1994 года и содержит широкий спектр показателей, отсутствующих в государственной статистике. Это позволяет не только вести анализ по отдельным направлениям (проблема бедности, структура занятости, инвестиционные стратегии и т.д.), но и строить интегральные междисциплинарные модели. Содержательная структура вопросников, используемых в RLMS-HSE, отвечает стандарту, принятому в мировой практике, поэтому его данные можно использовать для межстрановых сравнений. Результаты мониторинга являются открытыми для всех заинтересованных пользователей и широко используются научным и экспертным сообществом как источник надёжных эмпирических данных.

Капитал эндаумента будет передан в доверительное управление УК «Открытие». При размере 140 млн рублей ежегодный доход от доверительного управления составит не менее 10 млн. руб., что позволит финансировать до 30% совокупного бюджета мониторинга, начиная с 5-го года формирования эндаумента.

Стратегическое сотрудничество ПАО Банка «ФК Открытие» и НИУ ВШЭ стартовало в 2020 году с создания базовой кафедры рисков в Высшей школе бизнеса университета. Президент-председатель правления банка Михаил Задорнов входит в состав Попечительского совета ВШЭ, а также принимает непосредственное участие в управлении университетом, являясь членом его Наблюдательного совета с момента создания органа в 2011 году.

«Мы рады участвовать в развитии одного из ведущих университетов страны и считаем создание эндаумента проектом большой социальной значимости. Проект Высшей школы экономики позволит получать объективную экспертную информацию, необходимую как представителям бизнеса, так и органам власти для принятия стратегических решений», - отметил Михаил Задорнов.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.