Банк «Открытие» выставил на аукцион здание на Невском проспекте

ПАО Банк «ФК Открытие» выставил на торги на «Единой электронной торговой площадке» здание на углу Невского проспекта и Малой Конюшенной улице совокупной площадью 5224 м2 – знаменитый дом Г.И. Гансена, который соседствует с Домом Книги. Начальная цена объекта установлена в 800 млн руб.

Торгово-офисные помещения в пятиэтажном здании с мансардой занимают различные сервисные и управленческие структуры «Открытия». Офис банка на первом этаже здания расположен в помещениях, которые не входят в периметр сделки, поэтому он продолжит работать в прежнем формате.

ПАО Банк «ФК Открытие» еще с середины прошлого года начал проводить последовательную работу по оптимизации расходов и реализации избыточных активов во всех регионах своего присутствия. Важным фактором достижения поставленных перед банком задач является повышение эффективности и качества работы сети. Параллельно с ростом бизнеса в банке «Открытие» идет бурное технологическое развитие. Банк в последние два года инвестировал значительные средства в IT-системы, переформатирование и развитие офисной сети, в цифровые каналы продаж и обслуживания клиентов. В рамках стратегии развития региональной сети и цифровой трансформации банк сознательно переводит обслуживание юридических лиц в дистанционные каналы: через интернет- и мобильный банк, с использованием удаленной идентификации и биометрии, чат- ботов и цифровой платформы для бизнеса. Это способствует повышению качества и удобства обслуживания клиентов, не требуя от них физического посещения офисов. В рамках данной работы «Открытие» переводит как точки продаж, так и свои сервисные подразделения в новые помещения, а также продает различные объекты принадлежащей банку недвижимости.

На аукцион выставлены торгово-офисные помещения, в том числе офисы с видом на Казанский собор, общей площадью 5 224,1 кв. м., расположенные по адресу: Санкт-Петербург, Малая Конюшенная ул., 16/26. Из них: подвал – 118 кв. м., цокольный этаж – 61,3 кв. м., 1 этаж – 166,9 кв. м., 2 этаж – 818,2 кв. м., 3 этаж – 929,5 кв. м., 4 этаж – 930,5 кв. м., 5 этаж – 877,2 кв. м., мансарда – 289 кв. м., чердак – 336 кв. м., лестницы – 614,6 кв. м.

Заявки от участников принимаются до 16 ноября 2020 года. Подробности можно узнать на электронной странице аукциона: https://www.roseltorg.ru/procedure/COM15102000109.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.