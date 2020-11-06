Коронавирус в Калининграде, последние новости на 6 ноября 2020 года

. Фото: Александр Подгорчук

По состоянию на 00 часов 6 ноября в Калининградской области выявлено 7 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии обследовали 300 892 человека, 5086 человек выздоровели, умерли 102, остаются под медицинским наблюдением 3 238 человек.

С начала недели в нашей области дополнительно развернули 265 ковидных коек. Таким образом, их общее число достигло 1299. Вчера были заняты 1014 коек (78%).

. Фото: Яндекс

Сегодня в 14.00 министр образования области Светлана Трусенева расскажет о том, как будет организован учебный процесс в школах во второй четверти. Сейчас, напомним, школьники находятся на плановых каникулах, которые начались 2 ноября и продлятся до конца этой недели. Вузам и их филиалам уже рекомендовали до 4 декабря перейти на дистанционное обучение.