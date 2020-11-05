«Он варится там, как в аду»: В суде по делу Ивана Вшивкова показали полное видео из дежурной части

Видео продемонстрировали на телевизоре в зале суда. Фото: Иван МАРКОВ

В четверг в суде Московского района Калининграда продолжилось заседание по делу о гибели Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги в ночь с 19 на 20 октября 2019 года в отделе полиции на улице Киевской. В течение всего заседания подсудимые, их защитники и сторона обвинения (была лишь вдова погибшего, так как мать и отец отказались пересматривать вещдок) просматривали два длинных отрезка видеозаписей: из дежурной части и коридора полицейского участка.

По разговорам сотрудников ППС и дежурной части можно сделать выводы об их отношении к задержанному Ивану Вшивкову. Так как в диалогах масса ненормативной лексики, «Комсомолка» не будет приводить их полностью. Мы выбрали только несколько характерных эпизодов из первого ролика (на втором, к сожалению, сложно разобрать какие-то фразы), по которым вполне понятно, что полицейские отдавали себе отчет в происходящем, но так и не стали принимать каких-то мер чтобы извлечь человека из камеры, где фонтаном бил кипяток.

Фрагмент записи: сотрудник ППС говорит Иванову, что камеру Вшивкова затапливает. Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

В самом начале первого ролика командир взвода патрульно-постовой службы полиции Максим Маркичев заходит в дежурную часть и сообщает о своем желании избить Вшивкова. Его тут же начинают подначивать инженер-электроник Инна Захарова и старший оперативный дежурный Александр Иванов, которые просят избить так, «как он любит это делать». Буквально через секунду тот же Маркичев начинает орать на Вшивкова, обзывать его и обвинять в порче государственного имущества (тот сломал камеру видеонаблюдения), что очень веселит Захарову.

Далее Захарова сообщает, что Вшивков «прям как в заложниках этот кран держит» (задержанный угрожал сломать трубу отопления в своей камере), а Иванов развивает шутку коллеги: «Говорит, я убью его? Да?». При этом оба сотрудника весело хохочут.

После этого слышны разговоры группы полицейских с задержанным, которые заканчиваются металлическим щелчком. По всей вероятности, это тот самый эпизод, когда Максим Маркичев назвал Ивана Вшивкова Валерой, спровоцировав его на поломку трубы, и закрыл окошко для подачи пищи в камеру.

Вскоре в дежурной части появляется начальник смены дежурной части Николай Плебух, который заявляет: «Этот придурок батарею сломал». Полицейские тут же начинают шутить про баню и парилку в камере задержанного. Иванов удивляется, что Вшивкову все-таки удалось сломать трубу и встает со своего места, чтобы посмотреть на пар. В это время Инна Хахарова продолжает придумывать все новые шутки, вспоминает про фильм «Пункт назначения» и говорит, обращаясь к Иванову: «Мне нравится с тобой дежурить, это весело». Иванов отвечает ей: «Вообще п***, у нас всегда весело».

Через некоторое время Иванов начинает вслух рассуждать о причинах аварии:

- На *** (зачем) он с него наручники снял? Зачем он снял с него браслеты?

- Это же Коля (Плебух – Ред.), он же говорит, что более трех часов нельзя держать, - отвечает Иванову командир взвода ППС Андрей Шейпаков.

Тот же Шейпаков предупреждает Иванова, что «сейчас две минуты, и дежурку затопит», но Иванов отвечает громким смехом. Когда Шейпаков уходит, Иванов громко произносит: «Корабль идет ко дну».

Все это время Николай Плебух, по всей видимости, пытался перекрыть воду, так как его не было в дежурной части. Вскоре слышится его требование звонить Малютину (начальник участковых уполномоченных ОМВД по Московскому району Калининграда – Ред.), но Инна Захарова до него дозвониться не может.

На какое-то время все в дежурной части как будто бы понимают, что дело принимает серьезный оборот, и пытаются решить вопрос по телефону, однако ни у кого не возникает мысли открыть камеру с Вшивковым.

Вскоре Иванов повторяет свою фразу «корабль идет ко дну», а Захарова тут же весело ее повторяет и хохочет. Пока Захарова и Иванов веселятся, Плебух звонит в аварийную службу и сообщает, что в отделе полиции прорвало трубу, но ни слова не говорит об угрозе жизни человеку. На фоне телефонного разговора слышатся крики о помощи, доносящиеся из другого помещения, и удары в дверь.

- А че он орет? – внезапно спрашивает Захарова у подошедшего сотрудника ППС

- А хер его знает, где он там, там как в тумане, не может сориентироваться, - отвечает полицейский.

- Как ежик в тумане, б*** (блин), - смеется Иванов.

- Варится-варится там, - поддакивает Захарова. – Его, знаешь, как в аду… Аааааа…

Иванов начинает подыгрывать Захаровой и тоже начинает пародировать крики Вшивкова.

- Он там живой? – интересуется Плебух и предлагает вызвать «четверку» (Психиатрическая больница Калининградской области № 4 – Ред.)

- Он же пьяный, - отвечает Иванов.

- Его не заберет четверка, Коля, он пьяный, - снова поддакивает Захарова.

- Надо было ему наручники не открывать, - снова делает замечание Плебуху Иванов.

- Так, он один хер перекинул их через ноги, - отвечает Плебух.

- Это вот все твоя доброта, - обращается к Плебуху Захарова.

Тут Захарова и Иванов начинают учить своего начальника, как надо было заковать Вшивкова в наручники. При этом Иванов делает это в шутливой форме, что выводит из себя Плебуха.

Через некоторое время Плебуху удается дозвониться до Малютина и сообщить о ЧП. Однако начальник смены дежурной части не говорит, что от кипятка пострадал человек, а лишь рассказывает о потопе. Как только Плебух кладет трубку, Захарова снова начинает шутить:

- Нас заливает, как «Титаник», - смеется она.

- Медленно идем ко дну, - добавляет Иванов.

В это время снова слышится страшный вой из соседнего помещения.

- Что это за звуки? – интересуется Захарова.

- А это этот воет, - отвечает Плебух.

Иванов говорит, что Вшивков воет на луну и начинает имитировать вой, чем очень веселит Захарову.

- Это он плачет? – смеется Захарова.

- Плачет и смеется, - отвечает Иванов.

- Заливается, слезами помогает тонуть, - продолжает докручивать шутку Захарова.

Заканчивается видео на том, как Иванов и Захарова снова называют Вшивкова «ежиком в тумане» и начинают представлять, как «он такой с палочкой на плече, а там кулечек».

Напомним, Ивана Вшивкова увезли из отделения с ожогами 90% площади тела. Через несколько часов он скончался в больнице.

Заседание суда должно продолжиться 30 ноября.