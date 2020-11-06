«Помогали даже туристы из Москвы: Как волонтеры спасают руины в Калининградской области

Волонтеры во время экологической акции на руинах кирхи Бранденбурга в поселке Ушаково. Фото: «Ostpreussen Fans».

После того, как распался Советский Союз, а с ним приказали долго жить колхозы и совхозы, многочисленные немецкие кирхи, разбросанные по калининградским деревням, оказались никому не нужны. Раньше в них размещались где зернохранилище, где сельский клуб, где библиотека, это давало старым зданиям хоть плохонькую, но жизнь. В 90-годы все изменилось - кирхи стали стремительно разрушаться, гореть в огне пожаров, разбираться местными жителями на кирпичи. Превращаться в тлен. Ровно 10 лет назад, в ноябре 2010-го, государство широким жестом передало культовые сооружения в собственность РПЦ, но это помогло далеко не всем. Какие-то объекты были отреставрированы, например, кирха в Арнау возле Калининграда, но большинство до сих пор пребывает в аховом состоянии. У церкви на восстановление памятников денег нет, государство также не слишком озабочено сохранением исторического наследия, поэтому стал актуален лозунг «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Руинами кирх и замков занялись волонтеры, которые по мере сил пытаются если не восстановить древние здания, то хотя бы придать им более-менее приличный вид.

Все это началось примерно десять лет назад, и пионерами, по словам руководителя Службы госохраны объектов культурного наследия Евгения Маслова были сотрудники военно-морского училища, которые приводили в порядок памятники Первой мировой войны. А в этом году случился настоящий бум – выезды на субботники на объекты старины стали чрезвычайно популярными, появилось несколько общественных групп, которые занимаются этим целенаправленно.

Субботники на руинах

- У нас нет цели восстановить кирхи и замки в нашей области, это невозможно, - признается координатор группы «Ostpreussen Fans» Василий Плитин. – И это не проблема РПЦ или государства. То, что здания разрушаются, – это закономерный ход истории. Мы прекрасно понимаем, что большинство кирх не будет восстановлено никогда. Наша задача – привести руины в приличный вид, сделать их привлекательными для туристов и местных жителей, так, как это делается в Европе, где накоплен огромный опыт.

Примерно раз в неделю Плитин со товарищи бросает клич по соцсетям с предложением присоединиться к субботнику на территории той или иной кирхи или замка. Взять с собой бензопилы, косилки, лопаты, грабли и, конечно, хорошее настроение.

- Ко многим кирхам сегодня подойти страшно – они заросли бурьяном, - говорит координатор общественной группы. – И мы хоть немного наводим там порядок.

Народ, по его словам, реагирует на призыв потрудиться на славу истории, активно. Собираются в среднем по 50 человек. Причем не только калининградцы.

- Этим летом, когда у нас было много приезжих из других регионов, были случаи, что на расчистке кирх трудились и туристы из Москвы, - рассказывает Василий Плитин.

«Ostpreussen Fans» начала действовать с января этого года и за несколько месяцев ребятам удалось привести в порядок около десятка объектов. Среди них – школа в поселке Гастеллово (с нее все начиналось), кирхи в Багратионовском районе, кирхи в поселке Гвардейское (Мюльхаузен), Мельниково (Рудау) и так далее. В планах на ближайшие месяцы – еще 11 старинных сооружений.

Похожей деятельностью занимается и группа Элины Деминой. Главный объект ее группы – неплохо сохранившаяся кирха в поселке Домново, бывшем Домнау.

- Все началось с туристических поездок еще в 2018 году, и мы прекрасно видели, что многие объекты находятся под завалами мусора, – рассказал Элина в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград». – Эти объекты и вовсе не существуют как объекты культуры, если их не облагородить. Это просто груды кирпича.

А этот снимок сделан на руинах кирхи Лихтенхагена в поселке Яблоневка, где 4 октября прошел воскресник. Фото: «Ostpreussen Fans».

Единомышленников Элина нашла через социальные сети.

- На первый субботник набралось целых 15 человек. И в среднем приезжают от 10 до 20 волонтеров, самые разные люди. Что приятно, мы смогли привлечь к этой деятельности даже местных жителей, - признается девушка.

За два месяца из кирхи Домнау было вывезено несколько прицепов мусора, старинное сооружение преобразилось на глазах. Сейчас в планах Элины огородить здание от черных копателей и каким-то образом попытаться решить вопрос с крышей, которую давно пора ремонтировать.

Экологические акции

Все эти инициативы можно только приветствовать. Ведь, как известно, если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. То есть простые калининградцы в какой-то части, при этом весьма немалой, взяли на себя функции по восстановлению памятников. Но как быть с тем, что кирхи и замки – это уникальные объекты и непрофессиональные действия могут навредить сооружениям?

- Разумеется, мы согласовываем все свои мероприятия и с собственником – РПЦ и службой госохраны объектов культурного наследия, - говорит Василий Плитин. - Хочу подчеркнуть, что мы можем проводить на территории объектов культурного наследия только экологические акции. Вырубать траву, убирать мусор, но ни в коем случае ничего не копать, не трогать кирпичную кладку и так далее. С этим все строго, это регламентируется законодательством.

Подтверждает это и Евгений Маслов.

- Мы периодически встречаемся с руководителями общественных групп, консультируем их. К инициативам относимся положительно, главное, чтобы соблюдалась безопасность – и в отношении людей, которые находятся на объекте, и самого объекта. Никаких реставрационных работ, естественно, там желать нельзя – это прерогатива специалистов. А уборка – пожалуйста. К сожалению, под эту лавочку, под проведение субботников, некоторые пытаются искать культурные ценности. Лет восемь назад мы пресекли такую попытку «волонтеров» на кирхе в поселке Романово.

И власти в лице муниципалитетов, и РПЦ относятся к «историческим волонтерам» очень благожелательно. Словом готовы помочь всегда, а вот делом… С этим сложнее. Церковные приходы зачастую очень бедные, у муниципалитетов денег также в обрез. Но иногда они готовы предоставить волонтерам машину, чтобы вывезти мусор, или помочь с покосом травы. Но есть надежда, что лиха беда начало. Ведь чем активнее будут действовать волонтеры, чем больше об этих инициативах будут узнавать, тем выше вероятность, что на это обратят внимание власти и бизнес. И на консервацию уникальных объектов старины (о восстановлении говорить зачастую, увы, уже не приходится) пойдут хоть какие-то деньги.