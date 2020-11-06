Начало учебы, ношение масок и закрытие классов: о чем рассказала министр образования Калининградской области

По словам Светланы Трусеневой, необходимости возвращать дистанционное обучение в школах сейчас нет. Фото: Александр КАТЕРУША

Осенние школьные каникулы в этом году в Калининградской области решено не продлевать, несмотря на то, что в статистику по новым заболевшим COVID-19 регулярно попадают дети.

- С 5 ноября 58 школ уже приступили к занятиям, для них вторая четверть началась в штатном режиме, - говорит министр образования Калининградской области Светлана Трусенева. - С понедельника, 9 ноября, приступают к учебе все остальные образовательные организации. Учиться будем в штатном режиме. В случае появления заболевших со стороны учителей либо детей по предписанию Роспотребнадзора будем переводить классы на удаленный доступ и организовывать смешанное обучение с использованием дистанционных технологий.

До каникул в Калининградской области на удаленке находилось 8 классов из 6 школ. Две школы – Славская и вечерняя №17 при УИН – были закрыты полностью.

Министр образования подтвердила, что ежедневно в числе заболевших – школьники.

- Школьники есть в статистике. Но сейчас они на каникулах, они неконтактные. Эти ребята точечно остаются дома на тот период, который определен по заболеванию врачами и Роспотребнадзором. Ситуация у нас спокойная, она намного лучше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас детей болело намного больше. Я, конечно, не про ковид, а про общую заболеваемость респираторными заболеваниями. Пока мы абсолютно не находимся в какой-то кризисной ситуации, - сказала Светлана Трусенева.

Глава минобра уточнила, что не каждый раз закрывают класс, если в нем выявили больного коронавирусом.

- Это зависит от того, был ли контакт в классе. Потому что многие ребята приезжают откуда-то с родителями. Как правило, дети – это все-таки родительская история. Если они не контактировали [в школе], тогда класс не закрывается. Если ребенок бессимптомный, его отправляют на несколько дней [на карантин], и мы видим, что все благополучно, он приступает к занятиям. Случаев массовых заражений детей в классе не было, - отметила министр.

По-прежнему детей в школах не обязывают носить маски. Учителя, как и другие работники образовательных организаций, за пределами класса должны соблюдать масочный режим.

- Учителя из возрастной группы 65+ , а их у нас 17 процентов, в строю, они работают. Причем работают и в начальном, и в основном, и в среднем. Учителя с сопутствующими заболеваниями находятся на удаленном доступе, - сказала министр.

По ее словам, сегодня болеют (ОРВИ и COVID-19) около 4% учащихся и около 3,5% работников образовательных организаций.

КСТАТИ

Уже с января 2021 года начинается набор детей в первые классы. Как сообщили министр образования, формат не изменится.

- Как и раньше, это возможно будет сделать через портал государственных услуг, и, обратившись с заявлением в общеобразовательную организацию. Сейчас пройдет небольшой уточнение по улицам и по распределению первоклассников в связи с вводом новой 58 школы на улице Артиллерийской. Микрорайоны будут изменены у 2, 33 школы, и будет сформирован микрорайон 58 школы. Других изменений не будет.