Как Черняховск собрал у себя архитекторов мирового уровня

Так улица Элеваторная должна будет выглядеть после реконструкции. Фото: Фонд "Дом-Замок".

Осуществляющийся вот уже 10 лет в Черняховске проект под названием «ИнстерГод» / «Инстер-Форум» можно считать совершенно уникальным для малого города явлением. Которое объединяет в себе социальную инновацию, площадку международного обмена, развития и синтеза технологий в таких сферах, как культура, охрана памятников, архитектура, строительство, реставрация, образование, менеджмент и многое другое. Не будет преувеличением сказать, что это самый успешный международный общественный проект на территории нашего региона за последнее время.

Московский успех

Началось все с появления в 2009 году в Черняховске архитектора Дмитрия Сухина. Уроженец Санкт-Петербурга еще в 1990-е переехал в Западную Европу, окончил Берлинский Технический университет и сейчас работает в Голландии. Дмитрий давно изучает творчество Ганса Шаруна, входит в Совет общества имени этого знаменитого германского архитектора. Дело в том, что на территории районного центра имеется одна из самых в буквальном смысле слова ярких работ Шаруна – т. н. «Пестрый ряд» (современная улица Элеваторная). Там сохранилось примерно 80 процентов домов довоенной постройки, во многом еще не утративших оригинальный облик. «Надо что-то делать», - увидев это, произнес про себя Сухин.

Идейным вдохновителем проекта стал архитектор Дмитрий Сухин. Фото: Фонд "Дом-Замок".

- В результате он пришел к нам, - рассказывает Алексей Оглезнев из некоммерческой организации «Фонд «Дом-Замок». – Точнее, приехал на винтажном велосипеде. Очень импозантный, в бакенбардах, бриджах и длинном черном плаще. Персонаж для Черняховска просто невообразимый. После долгого общения возникла идея осуществить проект под названием «ИнстерГод» - поскольку планировалось, что он будет ограничен именно такими временными рамками.

Перспективное начинание получило поддержку со стороны городской администрации, которая даже выделила на эти цели 500 тысяч рублей. Первым успехом стал представленный на Московской архитектурной биеннале (для тех, кто не знает – это такое проходящее раз в два года мероприятие, своего рода синтез художественной выставки и творческого конкурса) стенд, демонстрирующий особенности архитектуры самого западного региона страны. Макет здания с живописными порталами и башенками, снабженный еще и мониторами, на которых демонстрировался фильм о Гансе Шаруне и Черняховске, собирали два дня кряду.

- Биеннале проходило весной 2010 года в Центральном доме художника, - продолжает Оглезнев. – Более 70 проектов из 14 стран, крупнейшие архитектурные и дизайнерские бюро … Среди всего этого многообразия – черняховский проект «ИнстерГод»… Нам отвели площадку у самого буфета, и как оказалось, это очень удачное место! Мимо нашего стенда хотя бы однажды прошли практически все участники мероприятия.

Все флаги в гости…

Поездка в столицу возымела необходимый эффект, и вскоре после этого в Черняховске при содействии городской администрации был организован международный коллоквиум архитекторов-реставраторов. Дмитрий Сухин использовал свои обширные связи, чтобы пригласить ряд специалистов мирового уровня - например, из Берлинского Веркбунда, «Stadsherstel Amsterdam», Германской академии охраны памятников и т.д. Ничего подобного в Черняховске раньше не видели. А далее последовали ландшафтный семинар «Город глазами дизайнера», архитектурно-исследовательская мастерская (воркшоп) «Локализация», приехала первая группа студентов-практикантов из Казанского государственного архитектурно-строительного университета.

Следующими гостями города стали участники общества молодых архитекторов европейских стран SESAM (Small European Students of Architecture Meeting). Состоялся проектный семинар «Методы работы во фрагментированной исторической среде». Черняховская встреча стала первой на территории РФ и собрала более сорока человек, которых не смущали даже спартанские условия проживания в местном детско-юношеском центре. Европейская молодежь провела три воркшопа по созданию символов места, проектированию и реализации детских площадок, разработке логотипа города, сети общественных пространств, транспортных и пешеходных связей, простой и четкой системы навигации в городе…

- И когда на нашей традиционной итоговой конференции 10 октября мы начали подводить итоги, поняли, что подняли огромный пласт проблем, которые требовали решения, - вспоминает Алексей Оглезнев. – Поэтому решили продолжать и развивать проект. А для этого необходимо весьма значительное количество профильных специалистов.

Решение нашли элегантное (а главное – экономичное!) – приглашать на преддипломную практику студентов из различных ВУЗов, причем не только российских. Вслед за молодыми архитекторами и дизайнерами из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары в Черняховске отметились их сверстники из Белоруссии, Германии, Эстонии…

Возникла даже идея организовать на базе Черняховского педагогического колледжа программы по подготовке реставраторов. Всемерно помогать в их обучении изъявили готовность специалисты из той самой Герлицкой академии. Вся эта подготовительная работа была необходима хотя бы для того, чтобы участвовать в федеральных и региональных госпрограммы по благоустройству городской среды и сохранению культурного наследия.

Признанный энтузиазм

Интенсивность работы оказалась такова, что количество разработок и материалов по теме городского развития в пересчете на душу населения поставило Черняховск на первое место в мире. «ИнстерГод» в 2012 году назвали самым успешным общественным проектом в Калининградской области с вручением премии «Признание».

При этом, конечно же, проект переживал взлеты и падения. Были разногласия - слишком уж привлекательными, но практически неподъемными для города являлись многие разработанные предложения. Однако несомненно, что проект дал старт огромному количеству новых инициатив и конкретных дел, перевел процессы разработки и реализации программ территориального развития на основу взаимодействия гражданских, экспертных, бизнес сообществ и государственных органов исполнительной и законодательной власти, позволил сделать первые шаги на пути общественно-государственного партнерства.

«ИнстерГод» и как его продолжение и развитие «Инстер-Форум» продолжают привлекать в Черняховск с его уникальной историко-архитектурной средой огромное количество специалистов со всего мира.

По понятным причинам, юбилей «ИнстерГода»/«Инстер-Форума» не получится отметить так, как хотелось бы – пригласив всех, кто участвовал в проекте на протяжении всех этих лет, сделав большую выставку, показав все, что было наработано, проведя представительную конференцию и представив перспективы дальнейшего развития. Коронавирус и тут внес свои коррективы. Однако пандемия рано или поздно закончится, а проект будет продолжаться. В этом у его участников и вдохновителей нет ни малейших сомнений.

СПРАВКА «КП»

В 1920 году земельный участок площадь 6,25 га на восточной окраине Инстербурга был отведен под жилищную застройку. Автором проекта стал молодой архитектор Ганс Шарун. Строительство началось в 1921-м и завершилось в 1924 году. Изначально жилой массив получил название «Камсвикус», однако, благодаря тому, что дома были окрашены в разные цвета, улица стала именоваться Пестрым рядом (нем. Bunte Reihe). По ходу штурма Инстербурга Красной армией в январе 1945 года здания практически не пострадали. Приказом Министерства культуры России от 03.02.2017 ансамбль «Пестрый ряд» получил статус объекта культурного наследия федерального значения как памятник градостроительства и архитектуры.

Так улица Элеваторная должна будет выглядеть после реконструкции.