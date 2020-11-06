Почему владельцы особняка не дают достроить Восточную эстакаду в Калининграде

Вид на дом со стороны улицы Гагарина. Фото: Иван МАРКОВ

Восточная эстакада, из-за строительства которой в Калининграде снесли уже около десятка зданий, снова уперлась в жилой дом. На этот раз препятствием стал особняк на улице Аэропортной, жильцы которого не согласились с условиями агентства по имуществу.

Корреспондент «Комсомолки» встретился с хозяйкой дома Илоной Василевской, чтобы понять, на каких условиях ей предлагают снос и почему она с этими условиями не согласна.

«Четыре полосы – это безумие»

История со строительством магистрали началась еще в 2017 году, однако долгое время дело не двигалось с мертвой точки. Массовый демонтаж прошел только в 2020-м. Под ковш экскаватора попадали как новостройки, так и довоенные дома. В частности, снесли здание первого калининградского аэропорта, в котором до войны находилась имперская метеослужба.

- Мы все думали, что это все разговорами закончится, и жили себе спокойно, - рассказывает Василевская. – К тому же, мы прекрасно понимали, что делать на этом куске улицы Аэропортной (между Артиллерийской и Гагарина – Ред.) четыре полосы – просто безумие, потому что та же Артиллерийская улица двухполосная.

Предложенная цена Илону Василевскую категорически не устраивает. Фото: Иван МАРКОВ

Многоквартирный дом, стоявший рядом с особняком Илоны Василевской, снесли совсем недавно. Пожить в нем люди успели совсем недолго, а некоторые даже не успели сделать ремонт.

- Когда дом соседей еще не снесли, мы предлагали властям часть Орудийной сделать односторонней и Аэропортную тоже, - продолжает хозяйка дома. – В таком случае ничего сносить не надо было бы.

Особняк по цене квартиры

Тем не менее, письма с предупреждениями, которые в 2017 и 2018 году поступали время от времени, в 2019 и 2020 годах Василевские стали получать все чаще, а послания были все более похожи на ультиматумы.

- Потом нам прислали постановление об изъятии земельного участка и дома, но в нем были неактуальные сведения о площади дома. С 1998 года, когда мы построили его, он у нас увеличился: мы пристроили веранду, еще что-то сделали. Оценщики из «Балтэкспертизы», которые, как я понимаю, работают по контракту с агентством по имуществу, оценили наш дом в 5 с половиной миллионов. Мы только улыбнулись от этой суммы, потому что сегодня это цена квартиры, а не дома. За землю вместе с домом нам предложили 13 с чем-то миллионов рублей, -вспоминает калининградка.

Рабочие копаются рядом с домом и днем, и ночью, но Василевские пока не дают проложить трассу через их участок. Фото: Иван МАРКОВ

Когда Илона сходила в «Балтэкспертизу», ей предложили изложить в подробностях свою претензию, указать, из каких материалов строился дом, какие на участке находятся деревья и так далее. По второй оценке стоимость особняка уже вышла в 7,5 миллиона, а общая сумма с участком, баней, гаражом и зелеными насаждениями составила 23 миллиона.

Василевских такие цифры тоже не устроили. Первую оценку, по словам Илоны проводили из расчета 19 тысяч, а вторую – 21 тысяча рублей за квадратный метр. В соседних новостройках, по словам нашей собеседницы, цена складывается из расчета от 50 тысяч за квадрат (причем, это серый ключ). К тому же, в особняке только-только сделали капремонт. Независимый эксперт, нанятый Василевскими, оценил дом в 41 тысячу за квадратный метр, но такая цена смутила уже агентство по имуществу.

Вариант обмена и суд

Василевские не настаивали на денежной компенсации. В качестве альтернативного варианта они предложили подыскать им подобный дом в подобном же районе. Они даже сами нашли подходящее жилье: его стоимость изначально была 34 миллиона рублей, но владельцы потом согласились уступить в цене. На это в агентстве по имуществу ответили «дороговато» и предложили выкупить дом и участок по усредненной цене. Но пока жильцы ждали звонка с конкретными предложениями, юристы агентства вдруг подали на них в суд, чтобы отстоять изначально предложенную сумму.

Первое заседание состоялось весной этого года. Была назначена судебная экспертиза, и ее оценка оказалась не в пользу Василевских: дом оценили в 34 тысячи за квадратный метр, а участок сделали дешевле. В итоге, сумма практически совпала с отчетом «Балтэкспертизы». Однако экспертная оценка отчета судебной экспертизы, которую назначили Василевские, выявила 27 различных нарушений. Таким образом, оценка не может являться юридическим документом, но повторную экспертизу суд пока так и не назначил.

Пока шли судебные заседания, Василевских пригласили в правительство и предложили передать часть их земельного участка в безвозмездное пользование - у дорожных строителей уже горели сроки. Жильцы отказали. После этого им спилили две 11-метровые сосны перед входом, не заплатив компенсаций, и разобрали тротуарную плитку, лишив въезда во двор со стороны улицы.

- Мы сейчас ждем экспертизу, и как там будет дальше, время покажет, - заключает Илона.

В правительстве Калининградской области «Комсомолке» сообщили, что позиция региональных властей по дому на Аэропортной прежняя: «Предстоит снос, в суде решается вопрос о размере выкупной стоимости». Распространяться о подробностях в пресс-службе не стали.

Вид со стороны улицы Артиллерийской. Фото: Иван МАРКОВ

Илона Василевская считает, что собственно дом новой дороге практически не мешает, однако прямо за особняком сейчас строится супермаркет, которому, по мнению калининградки, необходимо освободить место под парковку. Трасса же вместе с тротуарами пойдет чуть в стороне - по принадлежащему Василевским участку.