Ветеран-строитель Вениамин Еремеев: Дом Советов замучаются сносить! Дешевле и легче его достроить

Минувшие годы, конечно, оставили свой след. Тем не менее, ветеран-строитель Вениамин Еремеев считает, что ничего критичного с Домом Советов не произошло. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Почетный строитель Калининградской области, ветеран восстановления Калининграда Вениамин Геннадьевич Еремеев – один из тех, кто участвовал в возведении Дома Советов. Он давно пытается достучаться до властей, убеждая в необходимости довести-таки до ума главный недострой нашего региона.

В 1971 году был создан трест «Калининградоргтехстрой». Вениамина Ереемева назначили главным инженером этой организации, призванной внедрять у нас новую технику и технологию в строительство. Уже вскоре трест разрабатывал проекты производства работ и сетевые графики для всех крупных строек в области. На его экспериментально-производственной базе изготавливались самые нужные строителям приспособления и оснастка. А отдел передовых методов труда прямо на стройках проводил обучение бригад рабочих новым приемам и приспособлениям.

Вениамин Еремеев на презентации своих мемуаров в областной библиотеке. 2013 год. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Разумеется, к Дому Советов в тресте было особое внимание. И по нему возникали самые разные вопросы.

– Помню, когда разрабатывали проект производства работ на его строительство, пришлось применить щебеночную насыпь двухметровой высоты, так как башенный кран не доставал до верхних этажей здания, – рассказывает Вениамин Геннадьевич. – Однако даже после этого выступающие над крышей шахты лифтов, которые столичные проектировщики умудрились выполнить полносборными, кран не в состоянии был поднять по грузоподъемности.

– А давайте эти шахты выполним из четырех или восьми отдельных блоков, – предложил я инженерам, разрабатывающим ППР.

– Да вы что, разве можно менять конструкцию, разработанную москвичами?

Пришлось брать ответственность на себя. Но в итоге все получилось.

Именно Еремеев руководил динамическими испытаниями пробных свай, когда началась наша «стройка века». По его словам, под Домом Советов забиты шести- и девятиметровые сваи.

– И там такой запас прочности! – восклицает Вениамин Геннадьевич.

Подчеркивает он и повышенную прочность ограждающих панелей Дома Советов. Делали их по новой на тот момент технологии «шок-бетон». Эта технология, внедренная тогда у нас, получила потом широкое распространение.

Строительство Дома Советов в 1980-е годы. Фото: Архив автора

К слову, два десятка лет назад, когда обсуждалась достройка Дома Советов, Еремеев тоже участвовал в этой работе, занимался экспертизой замороженного объекта. По его словам, здание находилось в хорошем состоянии. Безусловно, минувшие с той поры годы оказали на Дом Советов какое-то воздействие. Тем не менее Еремеев убежден: ничего критичного там не произошло. И он возмущен тем, что вместо того, чтобы вдохнуть наконец в это здание жизнь, его вдруг надумали сносить.

Заслуженный строитель не может спокойно обсуждать эту тему. Его мнение: Дом Советов – это не просто достойная архитектурная доминанта Центральной площади Калининграда. Это исторический объект, гордость градостроительства советского периода.

Но если демонтаж все-таки начнется, насколько сложен он окажется?

– Будет не просто сложно, а очень сложно, – уверяет Еремеев. – Все эти разговоры про взрывы (в интернете обсуждаются такие варианты - Ред.), конечно, чушь. На все существуют свои технологии. Однако даже при нынешней технике, как говорится, замучаются сносить.

По его оценке, на разборку уйдет не менее двух лет. А уж сколько денег на это потратят…

– Дешевле и легче Дом Советов все же достроить. Уже не говоря о том, что сносить его – это просто преступление. Не верю, не хочу верить, что такое случится. Но если кто-то все-таки решится на снос, считаю, нужно выйти к Дому Советов и не позволить его уничтожить.

ЗАЦЕПИЛО!

Ложь во спасение?

История с Домом Советов напоминает историю с памятником Ленину

Помните, как в 2004 году в рамках модернизации площади Победы к 750-летию города и памятник Ленину решили заодно отправить на ремонт? Пообещав: потом обязательно на прежнее место его вернем. Горсовет даже решение специальное принял.

Но когда Ильича освежили, «вдруг выяснилось», что он не вписывается в обновленную площадь.

При этом всем вменяемым калининградцам было сразу понятно: Ленина назад не вернут. Непонятно было другое – зачем лгать? Ложь во спасение, боялись, что из-за памятника народ пойдет на баррикады? Но ведь он тогда мог и потом пойти – причем с еще большей пролетарской ненавистью. Да что-то не пошел. Ни до, ни после.

Так зачем была эта ложь? Она ведь теперь – часть калининградской истории, никуда не денется. Хотя можно ведь было все сделать честно, по-человечески. И тогда та же власть выглядела бы по-другому.

Однако сделали, как сделали. А теперь вот – Дом Советов.

Помните, как в январе 2017-го Антон Алиханов прямо в недострое устроил совещание, посвященное его перспективам? Замечу, Алиханову на тот момент только-только дали в руки губернаторские бразды. И получается, что вопрос Дома Советов был одним из важнейших, первостепенных.

Совещание тут же назвали «историческим». А суть его: Дому Советов – быть!

Дальше – больше. В октябре 2018-го губернатор сделал новое заявление: «Дом Советов планируем выкупить в собственность региона и начать восстанавливать уже в следующем году». При этом он уточнил, что хочет разместить там правительство области и наиболее востребованные у населения управления федеральных органов власти.

В июле 2019-го Дом Советов был выкуплен – за 399,1 миллиона рублей. Если вспомнить, что в 2003-м объект отдали всего за 7,3 млн, то наварились «бизнесмены» неплохо. Тем не менее, судя по комментариям, «обратный выкуп» большинство одобрило. Даже у тех, кто не испытывает ностальгии по советскому прошлому, идея о сносе Дома Советов вызывала недоумение. Вложили огромные средства – а теперь снесем? Как-то не по-хозяйски… Что же касается переселения в Дом Советов чиновников, то он ведь так и задумывался – как место, где будет «сидеть» власть. Только тогда его «жильцами» должны были стать обком КПСС, облисполком и областной совет народных депутатов.

Однако в марте 2020-го вдруг было сказано, что главный актив, который покупался – не сам Дом Советов, а четыре гектара земли в центре Калининграда, перспективной с точки зрения реализации девелоперского проекта административно-офисного квартала с жилой застройкой. А в августе прозвучало новое заявление. Проект реконструкции подготовлен, но состояние Дома Советов «плохое, критическое». Так что при реконструкции инвестору кое-что даже придется разбирать. Но потом якобы все будет воссоздано.

И вот 5 ноября губернатор сообщил, что Дом Советов будет снесен до основания. Более того, возможно, еще и фундамент разберут – ибо там, оказывается, нужна как минимум двухуровневая подземная парковка. А потом, мол, Дом Советов будет возрожден. Правда, в несколько измененном виде…

Постамент памятника Ленину теперь стоит у Дома Советов. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Ну и зачем все это было? Что Дому Советов – быть, что переселим туда чиновников? Уже не говоря о том, зачем было платить четыре сотни миллионов рублей за здание, которое теперь снесут? Кстати, когда выяснилось, что его состояние «плохое, критическое»? После того, как заплатили? Тогда, может, всех причастных привлечь к ответственности?

Демонтаж, к слову, будет тоже за народный счет? Или некий добрый инвестор возьмет эти расходы на себя? И что же все-таки планируется построить вместо Дома Советов? И зачем тогда были все эти конкурсы про то, как нам обустроить «Сердце города»? И почему ныне власть стала считать, что может такие вопросы решать уже сама, без обсуждения с общественностью?

В общем, вопросы, вопросы…

Но пока Дом Советов на месте. А перед ним торчит пустой постамент. И этот ободранный постамент теперь выглядит еще символичнее. Ведь его возвели для того самого Ленина, которого власти обманом убрали с площади Победы. При этом у них, как выяснилось, не было даже понимания, куда его переставить.

Все судили-рядили: может, сюда? А может – туда? Наконец решили: стоять Ильичу перед Домом Советов. Соорудили красивый постамент (это теперь он такой). Только Ленина все равно в итоге запихнули в несоразмерный ему сквер перед Домом Искусств. А постамент так и остался пустым, вызывая недоумение у всех, кто видит его впервые.

Этот постамент – словно символ непоследовательности (мягко говоря) властей. Как и Дом Советов, перед которым он торчит.