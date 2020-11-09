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Политика

Вернется ли Николай Цуканов в Калининград

В понедельник Цуканов покинул пост полпреда президента на Урале. Дальнейшая судьба бывшего калининградского губернатора пока непонятна
Алексей ДЕНИСЕНКОВАлексей ДЕНИСЕНКОВ
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Политологи называют Николая Цуканова "политически живучим человеком".

Политологи называют Николая Цуканова "политически живучим человеком".

Фото: Александр Подгорчук

В конце прошлой недели СМИ сообщили о готовящейся отставке полпреда президента в Уральском федеральном округе, а в прошлом губернатора Калининградской области Николая Цуканова. В аппарате полпреда тогда «Комсомолке» заявили, что слухи не комментируют, а Николай Николаевич сейчас находится в отпуске. Но пролетели выходные, и слухи стали реальностью. Место уральского полпреда занял бывший министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, а Николай Цуканов отправился в отставку.

Часть политологов считает, что уход полпреда стал следствием обычной кадровой ротации в администрации президента. Другая часть полагает, что ротация важна, но дело не только в ней. На судьбу Николая Цуканова, мол, повлиял скандал с его помощником Александром Воробьевым, которого в июле прошлого года задержали по подозрению в госизмене. Уже тогда раздавались голоса, что полпред не усидит в кресле, однако Николай Цуканов проработал на высоком посту больше года. Но сейчас, считает политтехнолог Анатолий Ромашко, «шлейф Воробьева» дал о себе знать.

- Скандал с Воробьевым был серьезным. И поэтому была (выдержана) пауза приличия для того, чтобы отставка Николая Цуканова не выглядела следствием серьезной кадровой ошибки, - полагает Ромашко.

Вчерашний день вообще выдался богатым на кадровые перестановки. Кроме смены руководства федерального Минстроя изменения коснулись еще двух министерств – транспорта и природных ресурсов. Их главы отправлены в отставку, и премьер-министр Михаил Мишустин уже предложил новые кандидатуры на вакантные места. Николая Цуканова среди них нет, и продолжение его политической карьеры пока выглядит туманным.

- Какой пост займет Николай Цуканов? Это зависит от тех предложений, которые он получил или не получил, - рассуждает политолог Владимир Абрамов. - Здесь у нас только гадательная позиция. То, что ему предложат высокую должность в Москве, я сомневаюсь, что же касается Калининграда, то почему бы и нет.

А вот, по мнению Анатолия Ромашко, не следует исключать никакие варианты.

- Я вспоминаю Николая Цуканова на посту губернатора Калининградской области, когда ему прочили отставку чуть ли не каждый месяц, а он взял и стал полпредом на Северо-Западе, а потом полпредом на Урале. Он политически живучий человек, поэтому я не удивлюсь, если он появится снова на приличной должности, - сказал Ромашко.

Напомним, Николай Цуканов занимал пост губернатора Калининградской области с 2010 по 2016 годы, после чего был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. В июне 2018 года Цуканов был переведен в Екатеринбург, где занял должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Политика: В ВЕРХАХ

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