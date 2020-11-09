Народный участковый из Гвардейска: «К каждому нужен индивидуальный подход»

Народный участковый Евгений Садовников.

Евгений Садовников служит в полиции 17 лет, большую часть из которых трудится участковым в Гвардейске. На его участке почти 7,5 тысячи жителей. Но майор со службой преуспевает, поэтому и победил в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2020».

Самым главным своим достижением Евгений считает общественное расположение и доверие к себе.

- У нас вся работа строится на общении с гражданами. Важно, чтобы люди доверяли, шли на контакт. К каждому человеку нужен индивидуальный подход. Все люди разные и все время приходится под кого-то подстраиваться, - рассказывает «Комсомолке» Евгений.

По его словам, в Гвардейске случаются в основном мелкие преступления. Наверное, потому что много сил и времени уходит на профилактику.

- Была кража велосипеда, по подозрению привели гражданина. Он сказал: «Я этот велосипед не брал, я украл другой» и показывает подъезд, - вспоминает полицейский. - Мы заходим туда и звоним в первую попавшуюся квартиру, спрашиваем: «Девушка, у вас велосипед не пропадал?». Она удивленно так: «Пропадал! А как вы нашли? Я же заявление не писала».

Статистика показывает, что на участке нашего героя улучшается оперативная обстановка. В этом году, например, зарегистрировано всего 38 преступлений, 32 из них раскрыто. Так что раскрываемость составила 84%!

Полицейский по-настоящему погружен в работу. И даже в выходной, порой, не может расслабиться.

- Работа занимает все время, люди всегда нам что-то пишут. Приходится и в выходные работать, - признается Евгений Садовников. - Если на участке совершено преступление, мы, независимо от времени суток и выходного дня, должны выйти на место происшествия.

Евгений Садовников представит Калининградскую область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый 2020», который совсем скоро состоится в Москве.