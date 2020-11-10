Биржи, акварели и скульптура Пиотровского: в Калининграде открылись «Дни Эрмитажа»

Скульптура, посвященная Борису Борисовичу Пиотровскому. Фото: Александр КАТЕРУША

«Дни Эрмитажа» в Калининграде проходят не первый раз. Но впервые в таком формате. Привезти живопись и старинные веера, как планировалось, не получилось из-за пандемии коронавируса. Впрочем, кое-что интересное посетители Музея изобразительных искусств увидят, причем бесплатно.

В экспозиции представлены фотографии пяти бирж – Санкт-Петербургской, Рижской, Кёнигсбергской, Рыбинской и Саратовской.

- Выставка посвящена биржевым зданиям, которые ныне являются музеями. Интересно, что все эти здания были переданы музеям недавно, - говорит Лада Сыроватко, ученый секретарь Музея изобразительных искусств Калининграда. - Биржевое здание уникально. Это всегда большой зал, где традиционно проводились балы и филармонические сезоны. Биржа это не только центр торговли, но и центр меценатства. Для музея это открывает новые возможности деятельности.

На выставки представлены фотографии бирж. Фото: Александр КАТЕРУША

Символично, что выставку представили в Зеленом зале музея. Такое временное название получил новый павильон, который выкрашен теперь в фирменный цвет Эрмитажа.

Фотографии для экспозиции предоставлены Государственным Эрмитажем, художественным музеем «Рижская Биржа», Саратовским государственным художественным музеем имени А. Н. Радищева, Рыбинским государственным музеем-заповедником и Калининградским музеем изобразительных искусств.

Дополнили выставку великолепные акварели с видами Санкт-Петербурга и скульптура, посвященная заслуженному археологу, многолетнему директору «Эрмитажа» Борису Пиотровскому.

Выставку можно посетить бесплатно. Фото: Александр КАТЕРУША

Отдельной темой «Дни Эрмитажа» выбрали придворную культуру России XVIII – начала ХХ веков: как известно, пышные балы проходили в зданиях бирж. О том, как проходили самые яркие придворные балы и маскарады, сотрудники Эрмитажа и Музея изобразительных искусств рассказывают в цикле zoom-лекций «Эрмитажные среды». Присоединиться к лекторию можно свободно в соцсетях музея.

«Дни Эрмитажа» в Музее изобразительных искусств продлятся до 13 декабря.