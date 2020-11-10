Елена Дятлова раскритиковала энергетиков, перекопавших Центральный район Калининграда

Многие улицы в Центральном районе перерыты, жители устали чертыхаться и жаловаться. Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник, 10 ноября, исполняющая обязанности главы администрации Калининграда Елена Дятлова провела оперативное совещание, где особенно крепко досталось председателю комитета территориального развития и строительства Артуру Крупину.

- Сегодня, к сожалению, председатель комитета не смог сделать мне тот доклад, который я хотела бы услышать, чтобы разобраться в том, что мы имеем по котельным на 10 ноября, - уже после совещания сообщила прессе Дятлова. - Мой вопрос заключался в том, сколько мы имеем проектной документации, уже законченной и готовой к реализации, какие объекты гарантированно включены в бюджет города Калининграда. К сожалению, в тот лимит времени, который был для доклада, заместитель главы не смог доложить. Не думаю, что ситуация столь плачевная. Понятно, что после оперативного совещания это будет отдельным предметом для рассмотрения. Для меня главное, чтобы мы не давали недостоверной информации, чтобы мы информировали жителей о том, какие планы мы ставим, какие реально результаты мы можем достичь по итогам 2021 года.

Что касается приближающейся зимы, то, по словам Дятловой, коммунальные службы доложили ей о готовности встретить морозы и снегопады во всеоружии, даже несмотря на традиционную нехватку дворников.

- Калининград - это первый муниципалитет, который получил паспорт готовности, - заявила и. о. главы администрации. - Степень готовности города сейчас значительно выше, чем в предыдущие годы. Что касается дворников, то их штатная численность у нас где-то 1400, а в наличии по предприятиям 900 с небольшим. Если у вас есть знакомые дворники, - обратилась Дятлова к журналистам, - либо лица, которые хотят поработать на благо города Калининграда, будем рады их трудоустроить.

Елена Дятлова ответила на вопросы журналистов. Фото: Иван МАРКОВ

Когда журналисты спросили о возможности кадровых изменений в мэрии, то Дятлова ответила, что пока еще «присматривается» к тем, кто сейчас с ней работает:

- Мы будем делать изменения структуры, да, но оно будет сделано под цели и задачи. Это не завтрашний день. Пока я буду работать с теми людьми, которые есть, и в случае необходимости произойдет смена кадрового состава мэрии Калининграда.

Далее журналисты обратили внимание главы администрации на траншеи, которыми изрыт весь Центральный район города, и попросили рассказать, когда планируется закончить работы.

- Да, сегодня ведутся масштабные работы, проводимые «Янтарьэнерго» по замене старых немецких сетей в 0,23 кВ на 0,4 кВ. Эти работы проводятся с согласия мэрии города Калининграда. Открывается ордер на раскопки и дальше принимаются работы после их завершения. Да, сегодня очень много нареканий, в том числе обращений в инстаграме губернатора, и в фейсбуке, что работы по засыпке траншей грунтом и восстановлению благоустройства проводятся не совсем качественно. Мы отдельно совместно с руководством «Янтарьэнерго» обратим на это внимание. Ни один ордер на раскопки не будет закрыт без полного восстановления тротуаров. Но не делать это невозможно, понимаете? Если мы хотим, чтобы у нас увеличилось количество подключений, эти работы производить надо.

- На той же улице Красной уже несколько месяцев траншеи чуть присыпаны, и кучи грунта лежат уже несколько месяцев, - добавили замечание журналисты.

- Обратим внимание, у нас комитет городского хозяйства отработает этот вопрос, - ответила Дятлова.