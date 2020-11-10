В Калининграде открыли съезд с окружной дороги в Чкаловск

Новая дорога позволит разгрузить Северный обход Калининграда. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде открыли техническое движение по новому съезду с Северного обхода на улицу Планерную в Чкаловске. В открытии дороги принял участие зампредседателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

- Мы идем с опережением графика, подрядчик выполнил обещания. Это узел сопряжения важных для нас дорог – в Чкаловск, с Сельмы и Северного обхода. Вне всякого сомнения, окружная дорога разгрузится, станет немножко полегче.

Автомобилисты получили удобный съезд в Чкаловск с Северного обхода (со стороны улиц Невского и Горького), можно через тоннель проехать в сторону Сельмы, а также с Сельмы выехать на окружную в направлении Советского проспекта.

Дорожные знаки и разметка в этом месте пока временные.

- Работы на объекте еще ведутся. Объект завершается у нас в 2022 году. До декабря 2022 года здесь будут временные знаки и временная разметка, - уточнил Александр Рольбинов.

Новая дорога позволит разгрузить Северный обход Калининграда. Фото: Александр КАТЕРУША

Как отметила новый министр развития инфраструктуры региона (она пришла на место Елены Дятловой) Евгения Кукушкина, строительство дорог продолжается.

- Это два этапа: реконструкция Северного обхода, начиная от окончания Сельмы, продолжение в сторону Советского проспекта и от развязки Советского проспекта в сторону Балтийска до поселка Александра Космодемьянского, - говорит Евгения Кукушкина. – Денежные средства федеральным бюджетом уже заложены.

По словам Евгении Кукушкиной, в следующем году в Калининграде продолжится реконструкция и строительство дорог.

- На сегодняшний момент городом получено положительное заключение государственной экспертизы по улице Автомобильной, на выходе из экспертизы улица Судостроительная. Еще в плане стоит улица Интернациональная и улица Транспортная. Планируем, что город объявит торги и аукционы по улицам Автомобильной и Судостроительной в текущем году, чтобы в плановом режиме с начала года начать их строительство. Это значимые моменты, - сказала Евгения Кукушкина, отметив, что продолжится реконструкция улиц Гюго и Баграмяна по программе «Безопасные и качественные дороги». В планах завершить дорогу Калининград – Полесск, - отметила Евгения Кукушкина.