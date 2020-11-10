Банк «Открытие» профинансировал крупного производителя гофротары из Ленинградской области

ПАО Банк «ФК Открытие» предоставил финансовые ресурсы на сумму около 200 млн. руб. компании «Рэмос-Альфа», одному из крупнейших производителей гофротары Северо-Запада России. Компания, основанная в 1996 году, располагается в Кировске Ленинградской области, и в настоящий момент производит свыше 130 млн кв.м. гофрокартона в год.

«Рэмос-Альфа» является клиентом нашего блока по обслуживанию малого и среднего бизнеса с 2018 года и активно использует широкий спектр наших банковских продуктов: и для пополнения оборотных средств, и для обеспечения обязательств перед поставщиками, и для переоснащения и укрепления материальной базы своего производства, – отметил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Например, в прошлом году компания ввела в эксплуатацию новую революционную для рынка машину, BOBST MasterLine 2.1 швейцарского производства, которая позволила выпускать упаковку с полноцветной флексопечатью. Мы рассчитываем, что наше взаимовыгодное сотрудничество позволит «Рэмос-Альфа» и дальше успешно развивать бизнес и создавать новые рабочие места для жителей Ленинградской области».

«Благодаря финансовым ресурсам банка «Открытие» наша компания продолжает развиваться и в настоящее время уже не просто продает упаковку, но и предлагает комплекс услуг, который включает в себя конструкторское и маркетинговое сопровождение клиента, хранение упаковки на складе, организацию доставки груза, – подчеркнул директор ООО «Рэмос-Альфа» Алексей Чистокин. – В наших планах на следующий год – дальнейшее расширение производственных мощностей с тем, чтобы компания вышла в лидеры региона по производству сложной, соответствующей конъюнктуре и ожиданиям рынка, упаковки с полноцветной печатью. И мы очень рассчитываем, что в этом нам окажет поддержку наш надежный финансовый партнер – ПАО Банк «ФК Открытие».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.