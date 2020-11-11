Дело не только в абортах: почему тысячи разгневанных поляков вышли на улицу

В конце октября в протестах приняли участие более 400 тысяч человек. Фото: Википедия

Польша понемногу успокаивается после мощной волны протестов против нового закона об абортах, прокатившейся по всей стране. О причинах и возможных последствиях происходящего сегодня у наших южных соседей «Комсомолке» рассказал калининградский публицист и журналист-международник Александр Носович.

…И ПРИМКНУВШИЕ К НИМ ФЕРМЕРЫ

- Александр, вы не считаете, что истинная причина недавних событий в Польше заключается не только в попытке пролоббировать одиозный закон?

- Закон о запрете абортов – это триггер, непосредственным поводом выйти на улицы он является только для польских женщин, особенно – активисток феминистского движения. Но в итоге к протестам подключились в целом жители больших городов. И связано это с накопившейся усталостью от правления партии «Право и Справедливость». А еще – с поражением оппозиционного кандидата на президентских выборах в июле. Тогда, напомню, Рафал Тшасковский буквально на 2 процента уступил Анджею Дуде. Хотя многие до последнего надеялись, что Тшасковскому все-таки удастся перехватить инициативу и стать новым президентом. Однако этого не произошло, и разочарование вкупе с пониманием того факта, что против действующей власти сегодня – половина страны, подогревало все эти месяцы протестные настроения.

Еще одна причина – коронавирус. Польша сейчас находится в очень тяжелой эпидемиологической ситуации, там ежесуточный рост заражений COVID-19 на четверть больше, чем в России, при том, что страна по населению в 3,5 раза меньше РФ. Польша оказалась на пороге настоящей катастрофы – под «ковидные» койки пришлось даже приспособить Национальный стадион Варшавы.

Не стоит забывать и такой момент, как недовольство польских фермеров, которые протестуют параллельно феминисткам. Но этот протест с абортами никак не связан – фермеры выступают против закона о защите домашних животных, который протолкнул Ярослав Качиньский (польский политик, основатель и председатель консервативной партии «Право и справедливость» - Ред.). Там очень много пунктов, но фермеры протестуют против тех из них, которые наносят прямой удар по польскому животноводству. Это запрет разведения пушных зверей на убой, новые правила содержания домашнего скота, устанавливающие размеры загонов, нормы по откорму животных, и масса всего прочего, вплоть до определения длины цепи для сторожевой собаки. Это означает дополнительные денежные затраты при отсутствии какой бы то ни было подушки амортизации в виде дополнительного срока для выполнения всех необходимых требований, не говоря уже о возможной компенсации финансовых издержек, которые фермеры неизбежно понесут. Качиньский просто решил поломать через колено – причем «своих» избирателей, поскольку крестьяне в Польше традиционно отдают предпочтение «ПиС» и другим правым партиям. В итоге на улицы вышли и противники, и сторонники «Права и Справедливости».

КОНСЕРВАТИВНЫЕ И УПЕРТЫЕ

- Согласитесь, в польском обществе сложилась довольно необычная ситуация?

- Уникальность ситуации вызвана еще и личным фактором Ярослава Качиньского, спецификой его «ядерного» электората, по сути своей очень консервативного, сильно ориентированного на католическую церковь, непримиримого к современному либеральному мейнстриму, не признающего те нормы, которые даже в российском обществе, также считающимся консервативным, считаются общепризнанными и никем не оспариваются. Такие, как право человека на невмешательство в его личную жизнь и право женщины распоряжаться собственным телом. Так вот, польские консерваторы все эти ценности разделяют не вполне. В Польше роль церкви в жизни человека гораздо более высока, и сторонники «ПиС» желают, чтобы она была еще выше.

- Чем все это может грозить правящей партии?

- Нужно отметить, что партия «Право и Справедливость» уже проходила через подобное в 2016 году, когда поляки также протестовали против попытки запретить аборты. Правда, те протесты не были такими яростными и не перерастали в уличные беспорядки, но «ПиС» была вынуждена отложить рассмотрение закона в Сейме. Сейчас она тоже, судя по всему, пойдет на уступки. Но играет свою роль фактор упертости партии и ее лидера. Раз уж однажды они вернулись к идее о полном запрете абортов, то спустя несколько месяцев (или несколько лет) вновь могут попытаться это сделать. Поэтому какого-то заметного успокоения в польском обществе из-за того, что антиабортное законодательство отложили, я не наблюдаю. Тем более, как уже было сказано, это не главная причина нынешних протестов. Сейчас они могут пойти на спад но в целом ситуация останется напряженной. Это напряжение связано еще и с теми событиями, которые происходят сейчас в США. Про Польшу нужно честно сказать: это страна, находящаяся под внешним управлением. Истиной в конечной инстанции там является американский Госдеп, а не польский президент, Сейм или правительство. В связи с той неопределенностью, которая сейчас в Америке возникла, и с тем, что пока неясно, насколько легитимной будет победа того или иного кандидата в президенты, сложно понять, как будет разруливаться политический кризис в Польше. Единственное, что можно сказать – победа Байдена категорически не в интересах «Права и Справедливости». Потому что представитель американских демократов уже назвал Польшу тоталитарной страной, поставив в один ряд с лукашенковской Белоруссией. Так что, официальная Варшава до последнего верила и надеялась на переизбрание Трампа. Во всяком случае, «ПиС» очевидно делала ставку на него, и все последние годы польское правительство было самым протрамповским в Европе.

Александр Носович Фото: Facebook

ЖДАТЬ ЛИ «МЕДИЦИНСКИХ» ТУРИСТОВ?

- Пандемия коронавируса, стоит надеяться, рано или поздно закончится, границу с Польшей вновь откроют. Если закон об абортах, все-таки, будет принят, к нам массово устремятся польские женщины, желающие получить такую медицинскую услугу?

- «Абортивный туризм», как это называется в Польше, был развит всегда, потому что антиабортное законодательство и до Качиньского являлось самым строгим в Европе и остается таковым сейчас. Просто сейчас речь идет о практически полном запрете абортов, когда уважительными причинами для них могут признаваться разве что инцест, изнасилование и вероятная смерть женщины в процессе родов. А так, Польша и раньше не была той страной, где аборт можно сделать просто по соответствующей заявке. Возможно, после открытия границы «абортивный туризм» в Калининградскую область станет еще более интенсивным. Ну а вообще беспорядки (в случае их возобновления), у наших соседей вряд ли грозят калининградцам чем-то серьезным, разве что наши туристы в Польше могут столкнуться с определенными трудностями – например, из-за перекрытия дорог протестующими и тому подобных эксцессов.

- Ну а в целом польская политика в отношении России, конечно, вряд ли изменится в ближайшем обозримом будущем?

- Разве что станет еще хуже. Потому что, как это ни глупо, «ПиС» всегда в любой неприятной для себя ситуации ищет «русский след». И если бунтующих феминисток еще не объявили агентами Кремля, то не сегодня – завтра объявят.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Хронология польского протеста

22 октября Конституционный суд Польши вынес постановление, ужесточающее закон об абортах в стране. Сразу же после этого на улицы вышли недовольные. На следующий день массы людей прошли по центрам городов, в том числе и перед церквями.

25 октября некоторые церкви стали объектами действий вандалов.

27 и 28 октября протестующие перекрыли дороги во многих крупных городах, по сведениям полиции, в акциях протеста по всей стране приняли участие около 430 тысяч человек.

30 октября не менее 100 тысяч человек в Варшаве пытались пробиться к дому Ярослава Качиньского, но были остановлены полицией. При этом протестующие требовали не только отмены решения Конституционного суда, но и смены политического курса страны.

3 ноября правительство Польши объявило, что собирается отсрочить обнародование и воплощение закона, пока не будет найден выход из тупика.