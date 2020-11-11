Дом Советов пустят на сувениры, а замка в Калининграде не будет никогда

Антон Алиханов пояснил, что взрывать Дом Советов не планируется - слишком опасно. Фото: Александр КАТЕРУША

Решение по Дому Советов в Калининграде принято и, кажется, обжалованию уже не подлежит. Советское здание разберут до основания, чтобы на его месте построить что-то новое. Во время высадки платановой аллеи возле здания-недостроя Антон Алиханов рассказал о планах подробнее и конкретно о том, как снесут Дом Советов.

- Взрывать его нельзя просто в силу того, что рядом находятся коммуникации, которые могут быть повреждены. Откровенно говоря, нашей мечтой было воссоздание Дома Советов и его запуск в таком, существующем виде. Но те, кто проводил обследование, а это НИЦ «Строительство», лучший институт в стране, который занимается проектированием и строительством, пришли к выводу, что сделать это невозможно. Просто в силу износа основных элементов конструктива. Там уже железные балки, колонны, слишком глубоко проржавели и их заменить невозможно. Нам надо будет разобрать здание.

Что же появится вместо старого Дома Советов?

- Понятное дело, что мы будем повторять какие-то мотивы Дома Советов. Но с архитектурной точки зрения будем еще работать с теми ребятами, которые побеждали в международном конкурсе. Там были хорошие и интересные с точки зрения архитектуры варианты. Опыт архитекторов и победителей будет в полной мере учтен, - заверил Антон Алиханов и уточнил, что подрядчик еще неизвестен.

Власти настаивают на функциональном сохранении Центральной площади, транспортной связи между улицей Шевченко и Московским проспектом. Планы построить дорогу перед ЗАГСом озвучивали, впрочем, и ранее.

Глава региона сказал также о желании максимально «очеловечить» территорию нынешней Центральной площади «в плане зонирования и создания пространств, которые будут сомасштабны человеку».

- Амфитеатр планируется построить, пешеходный мост будет над улицей, которая соединит Шевченко и Московский проспект, - сказал глава области. - Это будет территория, которая разведет людские потоки и транспорт, создаст комфортную городскую среду. Этапы работ будут укладываться в период 2024-2025 годов, период окончания подготовки к 300-летию Иммануила Канта.

Интересно, что к этому времени должен быть завершен и проект Музейного квартала. Кроме того, у властей есть планы по использованию нижней площадки под Домом Советов для создания перехватывающей парковки для туристических автобусов.

- Так, чтобы это разгружало территорию у острова Канта. В пиковые часы сезона, в июле и августе, там просто невозможно даже пройти, - рассказал губернатор. - Мы хотели бы здесь создать транспортный хаб, который бы эти потоки на себя принимал. А дальше люди уже велосипедными и пешеходными маршрутами двигались бы в рамках Музейного квартала.

Платановая аллея возле самого крупного здания города. Фото: Александр КАТЕРУША

А вот что делать с остатками Дома Советов, власти еще не решили. Один из вариантов – пустить фрагменты фасада на сувениры, по аналогии с Берлинской стеной.

- Сейчас обсуждается инициатива по сувенирам для горожан. Второе направление достаточно утилитарное. Получится большой объем боя, который можно использовать при строительстве дорог. В различных муниципалитетах эти остатки мы сможем использовать, чтобы строить дороги, – сказал губернатор.

Проект демонтажа пока не готов, но, по словам Антона Алиханова, это несложная процедура, которую начнут в феврале-марте.

Ждать восстановления Королевского замка в Калининграде не приходится. Горожанам об этом, похоже, можно вообще забыть.

- Тема замка для города закрыта. Я об этом говорил. Замка здесь, на этой территории, не будет никогда, - твердо сказал глава региона, который принял участие в посадке платановой аллеи у Дома Советов.

В будущем вся эта большая территория между Московским проспектом и улицей Шевченко превратится в парк.

- Парковку совсем устранять не будем, но зеленую территорию, прогулочную зону создадим! – обнадежил глава региона.

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